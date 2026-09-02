Mudanya'da demans hastasının kayboluşu aile yardım çağrısına dönüştü

kayıp kişi ve görüldüğü son nokta:

Bursa'da Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde ikamet eden 65 yaşındaki demans hastası Nuri Karagöz, dün evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Karagöz'ün en son, Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde görüldüğü bilgisi aileye ulaştı.

Durumunu yakından bilen yakınları ve komşuları, Karagöz'ün sağlık durumu nedeniyle yönünü şaşırmış olabileceğini belirtiyor. Olay, mahallede ve çevre ilçelerde endişe yarattı.

aile çağrısı ve iletişim:

Karagöz'ü gören veya yerini bilenlerin yetkililere bildirmesi isteniyor. Üzerinde beyaz tişört (kırmızı çizgili), siyah şapka, mavi pantolon ve kahverengi ayakkabı olduğu belirtilen Karagöz ile ilgili bilgisi olanların 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmesi talep edildi.

Aile, olası bir yanlış anlaşılma veya kısa süreli kaybolma halinde bile her bilginin önemli olduğunu vurguluyor ve bölge halkından duyarlı davranmalarını rica ediyor.

BURSA’DA DEMANS HASTASI 65 YAŞINDAKİ ADAMDAN HABER ALINAMIYOR