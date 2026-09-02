Gücümüz Kütahya’dan birlikte yola devam diyen Argat yeniden aday

Esin Güral Argat adaylığını açıkladı:

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, KUTSO Başkanlığı için yeniden aday olduğunu bir toplantıda duyurdu. Konuşmasına "Bugün sizinle, kalbimden gelen bir kararı paylaşmak istiyorum" sözleriyle başlayan Argat, iş hayatına Kütahya'da kendi işini kurarak başladığını ve göreve makam için değil, Kütahya'ya değer katmak amacıyla geldiğini vurguladı.

Dört yılın değerlendirmesi:

Argat, geride kalan dört yıllık dönemi değerlendirirken yaptıklarına işaret ederek, "Dört yıl boyunca ne söylediysek, onu yaptık. Dört yıl boyunca üyelerimizle beraber karar verdik ve uyguladık. Gücümüz birliğimizden geldi" dedi. Bu dönemde KUTSO'nun çalışma anlayışını daha ulaşılabilir, samimi ve çözüm odaklı hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Kütahya'nın ekonomik sahnede konumunun değiştiğini anlatan Argat, kentin artık sadece potansiyelden söz edilen bir yer olmadığını, potansiyelini ortaya koyan ve uluslararası platformlarda temsil edilen bir şehir haline geldiğini söyledi. "Bugün Kütahya, sırasını bekleyen değil, masada yerini alan bir şehir" ifadelerini kullandı ve sözlerini "Artık dünyanın iklim masasında KOBİ'lerin sesi bile Kütahya'dan yükseliyor" şeklinde sürdürdü.

Yeni dönem hedefleri:

Argat, yeniden adaylığının gerekçesini Kütahya'nın önünde hâlen yapılacak çok iş olmasına bağlayarak açıkladı: "Ama bu yolun daha başındayız. Yapılacak çok işimiz var. Ve ben başladığım işi yarım bırakmam." Yeni dönemde kentin yalnızca büyümeyeceğini, aynı zamanda yeni alanlara gireceğini, yeni pazarlara açılacağını ve daha fazla değer üreteceğini anlattı.

Argat, hedeflere ulaşmanın yolunun birlikte hareket etmek olduğunun altını çizdi: "Bunu yaparken de birbirimizden güç alacağız." Seçimin Kütahya iş dünyasının vizyonunu belirleme yarışı olduğunu söyleyen Argat, "Biz 10 sene sonra nasıl bir Kütahya istiyoruz? Nasıl daha zengin bir Kütahya olur? Dünyayla bağlantılarımızı nasıl artırırız? Teknolojiyi, gelişmiş beşerî sermayeyi nasıl Kütahya’ya getiririz ve iş dünyasının hizmetine sunarız?" gibi soruların yanıtlanmasının önemine değindi.

Yeni dönem için oluşturdukları listenin renginin de mesaj taşıdığını belirten Argat, turuncu rengin samimiyet, pozitiflik, güven ve şeffaflık anlamına geldiğini söyledi. "İnsana yakın, hayata yakın. Ve bize Kütahya’yı hatırlatıyor. Toprağı hatırlatıyor. Memleketi hatırlatıyor" diyerek, turuncu listelerle yarışın kazananı olmak için yola çıktıklarını duyurdu.

Argat, göreve ilk aday olduğu dönemdeki duruşunun değişmediğini belirterek süreci şu sözlerle özetledi: "Dört yıl önce ne söylediysem, bugün de aynı yerde duruyorum. Bugüne kadar nasıl söylediysek öyle yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla söylüyorum: Gücümüz Kütahya’dan, birlikte yola devam." Son olarak, KUTSO’nun sahiplenilmesinin ve karar alma süreçlerinin üyelerle birlikte yürütülmesinin önemine vurgu yaptı: "Çünkü bu oda benim değil, bizim."

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (KUTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT