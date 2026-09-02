Dolar 48,2892 +0,04%
Euro 55,9894 +0,09%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.884,71 +0,87%
EUR/USD 1,1592 -0,01%
Brent Petrol 94,96 +0,33%
--°

Gücümüz Kütahya’dan birlikte yola devam diyen Argat yeniden aday

KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, dört yılı değerlendirdi; Kütahya’nın ekonomik dönüşümünü vurgulayarak başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 21:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gücümüz Kütahya’dan birlikte yola devam diyen Argat yeniden aday

Esin Güral Argat adaylığını açıkladı:

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, KUTSO Başkanlığı için yeniden aday olduğunu bir toplantıda duyurdu. Konuşmasına "Bugün sizinle, kalbimden gelen bir kararı paylaşmak istiyorum" sözleriyle başlayan Argat, iş hayatına Kütahya'da kendi işini kurarak başladığını ve göreve makam için değil, Kütahya'ya değer katmak amacıyla geldiğini vurguladı.

Dört yılın değerlendirmesi:

Argat, geride kalan dört yıllık dönemi değerlendirirken yaptıklarına işaret ederek, "Dört yıl boyunca ne söylediysek, onu yaptık. Dört yıl boyunca üyelerimizle beraber karar verdik ve uyguladık. Gücümüz birliğimizden geldi" dedi. Bu dönemde KUTSO'nun çalışma anlayışını daha ulaşılabilir, samimi ve çözüm odaklı hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Kütahya'nın ekonomik sahnede konumunun değiştiğini anlatan Argat, kentin artık sadece potansiyelden söz edilen bir yer olmadığını, potansiyelini ortaya koyan ve uluslararası platformlarda temsil edilen bir şehir haline geldiğini söyledi. "Bugün Kütahya, sırasını bekleyen değil, masada yerini alan bir şehir" ifadelerini kullandı ve sözlerini "Artık dünyanın iklim masasında KOBİ'lerin sesi bile Kütahya'dan yükseliyor" şeklinde sürdürdü.

Yeni dönem hedefleri:

Argat, yeniden adaylığının gerekçesini Kütahya'nın önünde hâlen yapılacak çok iş olmasına bağlayarak açıkladı: "Ama bu yolun daha başındayız. Yapılacak çok işimiz var. Ve ben başladığım işi yarım bırakmam." Yeni dönemde kentin yalnızca büyümeyeceğini, aynı zamanda yeni alanlara gireceğini, yeni pazarlara açılacağını ve daha fazla değer üreteceğini anlattı.

Argat, hedeflere ulaşmanın yolunun birlikte hareket etmek olduğunun altını çizdi: "Bunu yaparken de birbirimizden güç alacağız." Seçimin Kütahya iş dünyasının vizyonunu belirleme yarışı olduğunu söyleyen Argat, "Biz 10 sene sonra nasıl bir Kütahya istiyoruz? Nasıl daha zengin bir Kütahya olur? Dünyayla bağlantılarımızı nasıl artırırız? Teknolojiyi, gelişmiş beşerî sermayeyi nasıl Kütahya’ya getiririz ve iş dünyasının hizmetine sunarız?" gibi soruların yanıtlanmasının önemine değindi.

Yeni dönem için oluşturdukları listenin renginin de mesaj taşıdığını belirten Argat, turuncu rengin samimiyet, pozitiflik, güven ve şeffaflık anlamına geldiğini söyledi. "İnsana yakın, hayata yakın. Ve bize Kütahya’yı hatırlatıyor. Toprağı hatırlatıyor. Memleketi hatırlatıyor" diyerek, turuncu listelerle yarışın kazananı olmak için yola çıktıklarını duyurdu.

Argat, göreve ilk aday olduğu dönemdeki duruşunun değişmediğini belirterek süreci şu sözlerle özetledi: "Dört yıl önce ne söylediysem, bugün de aynı yerde duruyorum. Bugüne kadar nasıl söylediysek öyle yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla söylüyorum: Gücümüz Kütahya’dan, birlikte yola devam." Son olarak, KUTSO’nun sahiplenilmesinin ve karar alma süreçlerinin üyelerle birlikte yürütülmesinin önemine vurgu yaptı: "Çünkü bu oda benim değil, bizim."

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (KUTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (KUTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üzümlü'de Kıbrıs gazisinin evinde anı sohbeti
images

Tunceli'de kırsal konutlarda hızlanma: hedef yıl sonuna yüzde 75 teslim
images

Kapaklı'da son görev: Kıbrıs gazisi İsa Gökpınar uğurlandı
images

Gazze'de çocuklara nefes alma alanı: Yedi Başak yaz festivali

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da zincirleme kaza: iki motosiklet sürücüsü yaralandı

Manisa'da park halindeki beş araca çarpan araçtan çıkarak kaçan sürücü aranıyor

Üzümlü'de Kıbrıs gazisinin evinde anı sohbeti

Otoparktaki yangının öncesi kamerada: karton taşıyan iki çocuk görüntülendi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı