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Sosyal medyada korku ve panik yaratan paylaşımın hesabı tespit edildi

İstanbul ekipleri sosyal medyada halkı korkutan paylaşımları teknik ve açık kaynak araştırmayla Y.A.S. adlı 15 yaşındaki şahsa bağladı; şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 22:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sosyal medyada korku ve panik yaratan paylaşımın hesabı tespit edildi

Olayın özeti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden halk arasında korku ve panik oluşturacak nitelikte paylaşımlar yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik inceleme ve açık kaynak araştırması sonucunda paylaşımların hesabını kullanan kişinin 15 yaşındaki Y.A.S. olduğu tespit edildi.

Soruşturmanın seyri:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak yürüttükleri çalışmada hesap yöneticisinin kimliği ve adres bilgilerine ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli, anne ve babası ile birlikte evde gözaltına alındı.

El koyulan eşya ve iddialar:

Adreste yapılan aramalarda şüphelinin kullandığı cep telefonu ile 1 adet bilgisayar ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa; ’Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit’, ’Müstehcenlik’ ve ’Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama’ suçlarından sevk edilecek.

Gözaltına alınan anne ve baba hakkında ise ’Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ nedeniyle işlem yapıldı; anne ve baba serbest bırakıldı.

Emniyet kaynakları, soruşturmanın devam ettiğini ve yapılan teknik tespitlerin soruşturma dosyasına eklendiğini bildirdi. Olay, sosyal medya hesaplarının takibi ve dijital kanıt toplama süreçlerinin önemini yeniden gündeme getirdi.

İSTANBUL&#039;DA, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT İÇERİKLİ PAYLAŞIM YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 15 YAŞINDAKİ...

İSTANBUL'DA, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT İÇERİKLİ PAYLAŞIM YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ ŞAHIS, GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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