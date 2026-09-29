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Mudanya'da sağanak sonrası bahçeler suya teslim oldu, yetkililer incelemede

Mudanya'da akşam saatlerinde bastıran sağanak çok sayıda evin bahçesini suyla doldurdu; Kaymakam Enver Yılmaz ve Başkan Deniz Dalgıç inceleme yaptı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mudanya'da sağanak sonrası bahçeler suya teslim oldu, yetkililer incelemede

Mudanya'da sağanak sonrası tablo:

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak, mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından birçok evin bahçesi tamamen sular altında kaldı ve sokaklarda geniş çaplı su birikintileri oluştu. Bölgeden gelen görüntülerde yaz aylarında özenle bakılan sebze ve çiçek bahçelerinin yağmur sularına teslim olduğu görüldü.

Vatandaşların yaşadığı mağduriyet:

Yağış özellikle dün akşam saatlerinde etkisini gösterince, bazı vatandaşların yeni yıkayıp asmış olduğu çamaşırlar da su baskınından etkilendi; iplerde asılı kalan çamaşırlara ulaşılamadı. Ev çevrelerinde oluşan su birikintileri halkın günlük yaşamını aksatırken, bahçeleri su altında kalan aileler eşyalarına ve düzenlerine erişimde zorluk yaşadı.

Yetkililerin incelemesi ve müdahale çalışmaları:

Olayların ardından Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç bölgeye gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan kaymakam ve başkan, vatandaşların yaşadığı mağduriyeti gözlemledi. Bölgeden gelen görüntülerde bazı noktalarda kanalizasyon künklerinin yerlerinden söküldüğü tespit edildi ve belediye ekiplerinin su baskınlarına yönelik müdahalelerinin devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, çalışmaların sürdüğünü ve etkilenen bölgelerde halkın ihtiyaçlarına yönelik müdahale ile temizlik faaliyetlerinin ilerlediğini belirtti. Vatandaşlara ise su birikintilerine karşı dikkatli olmaları ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulunuldu.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. ŞİDDETLİ YAĞIŞIN...

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN BİRÇOK EVİN BAHÇESİ TAMAMEN SULAR ALTINDA KALIRKEN, YAZ AYLARINDA ÖZENLE BAKILAN BAHÇE YAĞMUR SULARINA TESLİM OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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