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Müdür Coşkun Esen öğrencilerle Maarif’in kalbinde oyun coşkusunu okul bahçesine taşıdı

Malazgirt İlkokulu'nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 'Maarif’in Kalbinde Oyun' temasıyla öğrencilerle geleneksel oyunlar oynayıp mutluluğa tanık oldu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:07

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 15:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Müdür Coşkun Esen öğrencilerle Maarif’in kalbinde oyun coşkusunu okul bahçesine taşıdı

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen okul ziyaretinde öğrencilerle oyun oynadı

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Melikgazi ilçesindeki Malazgirt İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette öğrencilere yakın ilgi gösteren Esen, okul bahçesinde birlikte geleneksel bir çocuk oyunu olan Yağ satarım bal satarımı oynadı ve çocukların neşesine ortak oldu.

Ziyaret ve oyun anı:

Esen, okul ortamında öğrencilerin mutluluğunu gördüğünü belirterek, 'Bugün Melikgazi ilçemize bağlı Malazgirt İlkokulu’muzda çocuklarımızın mutluluğunu gördük, ona şahitlik ettik.' ifadelerini kullandı. Etkinlik boyunca öğrencilerle birlikte oyun oynayan Esen, faaliyetlerin samimi ve canlı bir atmosferde geçtiğini vurguladı.

Oyunla öğrenme ve temanın uygulanması:

İl müdürü, 2026-27 eğitim öğretim yılının ana temasının Bakanlık tarafından 'Maarif’in Kalbinde Oyun' olarak belirlendiğini hatırlattı ve bu tema etrafında okullarda yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Esen, oyunun yalnızca eğlence olmadığını; aynı zamanda çocukların çok yönlü, disiplinlerarası bir öğrenme ortamına girdiğini, temel okuma ve matematik becerilerinin ardından oyunla birlikte sosyal ve duygusal becerilerin de geliştiğini söyledi.

Okulların bahçelerinin oyun alanlarıyla donatıldığını aktaran Esen, bu çalışmaların bir formatör eşliğinde yönetildiğini, ayrıca beden eğitimi öğretmenleriyle gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantılarla geleneksel çocuk oyunlarına yönelik faaliyetlerin desteklendiğini belirtti. Esen, 'Bir oyunu oynarken aynı zamanda matematik, aynı zamanda belki konuşma becerisi, iç disiplini kurma, birlikte hareket etme, takım ruhu oluşturma gibi' kazanımların sağlandığını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Esen, okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı; okul müdürü Musa Durğut ile görüşerek yerel uygulamalar ve planlar üzerine sohbet etti.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ COŞKUN ESEN, OKUL ZİYARETİNDE ÖĞRENCİLERLE BERABER &quot;MAARİF&#039;İN KALBİNDE...

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ COŞKUN ESEN, OKUL ZİYARETİNDE ÖĞRENCİLERLE BERABER "MAARİF'İN KALBİNDE OYUN" MOTTOSUYLA GELENEKSEL OYUNLARI OYNAYARAK KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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