Müdür Özdemirci Tarsus'ta özel eğitim çalışmalarını yerinde inceledi

Ziyaretin amacı ve incelemeler:

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Tarsus Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında okul idarecileri ve özel eğitim öğretmenleriyle bir araya gelen Özdemirci, programların işleyişi ve okulun genel durumu hakkında bilgi aldı.

Okul yetkililerinden sınıf içi uygulamalar, rehabilitasyon programları ve öğrenci gelişim verilerine ilişkin bilgiler alan Özdemirci, özel eğitim alanındaki çalışmaların izlenmesi ve ihtiyaçların belirlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Öğrencilerle etkileşim ve gözlemler:

Okul bünyesindeki sınıfları ve uygulama atölyelerini gezen Özdemirci, özel öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve eğitim süreçlerine ilişkin gözlemlerini paylaştı. Ziyaret sırasında öğrencilerle yaşanan samimi anlar, özel eğitimin günlük uygulamalarının önemini ortaya koydu.

Özdemirci, özel eğitimin hassasiyetine dikkat çekerek, öğrenci gelişimine katkı sunan öğretmen ve okul yöneticilerine özverili çalışmaları için teşekkür etti. Okulun uyguladığı rehabilitasyon programlarının sürdürülebilirliği ve niteliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Değerlendirme ve kapanış:

Ziyaret, okul yönetimi ve öğretmenlerle yapılan değerlendirme toplantısının ardından sona erdi. Toplantıda eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesine ilişkin görüşler paylaşılırken, müdür Özdemirci başarı dileklerini ileterek okul ekibine destek mesajı verdi.

MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUHAMMED ÖZDEMİRCİ, TARSUS ZÜBEYDE HANIM ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULUNU ZİYARET EDEREK EĞİTİM FAALİYETLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ, ÖZEL ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.