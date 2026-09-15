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Müftülük koordinatörleri 2026-2027 eğitim öğretim döneminin yol haritasını çizdi

Hisarcık Müftülüğü, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim dönemine ilişkin çalışmalar için koordinatörlerle toplandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Müftülük koordinatörleri 2026-2027 eğitim öğretim döneminin yol haritasını çizdi

Müftülük koordinatörleri 2026-2027 eğitim öğretim döneminin yol haritasını çizdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci başkanlığında bir planlama toplantısı düzenlendi. Toplantıya müftülük koordinatörleri katıldı ve yeni döneme ilişkin hazırlıklar değerlendirildi.

Toplantıda ele alınan konular:

Görüşmelerde 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamlı biçimde ele alındı. Toplantıda, ilçe genelindeki programların uygulanmasına yönelik plan ve programlar, eğitim içerikleri ile idari ve lojistik ihtiyaçların koordinasyonu üzerinde duruldu.

Yeni dönem beklentileri:

Katılımcılar, yeni dönemin öğrenciler, Kur'an kursu öğreticileri, hocalar ve veliler açısından hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Toplantı sonunda planların hayata geçirilmesi için izlenecek yol haritası ve takip mekanizmalarının oluşturulmasına karar verildi.

HİSARCIK MÜFTÜLÜĞÜNDE YENİ EĞİTİM DÖNEMİ İÇİN PLANLAMA TOPLANTISI

HİSARCIK MÜFTÜLÜĞÜNDE YENİ EĞİTİM DÖNEMİ İÇİN PLANLAMA TOPLANTISI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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