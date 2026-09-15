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Çine'de gençlik merkezinden ilk gün sürprizi: miniklere kalem seti desteği

Çine Gençlik Merkezi, Genç Dönüşüm Projesiyle hazırlanan kalem setlerini yeni eğitim yılı açılışında öğrencilere dağıtarak heyecanlarına ortak oldu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çine'de gençlik merkezinden ilk gün sürprizi: miniklere kalem seti desteği

Çine Gençlik Merkezi ilk gün ziyaretinde çocuklarla buluştu

Aydın’ın Çine ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Çine Gençlik Merkezi ekipleri okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında Genç Dönüşüm Projesi kapsamında toplanan kalem setleri minik öğrencilere hediye edildi. Etkinlik, çocukların yeni dönem heyecanına ortak olmayı ve eğitimlerine küçük de olsa katkı sunmayı amaçladı.

Genç Dönüşüm Projesiyle yapılan destek:

Çine Gençlik Merkezi tarafından yürütülen çalışma, ihtiyaç duyulan kırtasiye malzemelerinin temin edilmesine odaklandı. Proje çerçevesinde hazırlanan kalem setleri, sınıf sınıf gezilerek öğrencilere takdim edildi ve dağıtımın aynı gün içinde tamamlanması sağlandı. Etkinlikte, hediyelerin paylaşımıyla öğrenim ortamına moral katılması hedeflendi.

Yeni eğitim yılına başarı dileği:

Merkezi temsil eden ekipler, çocuklarla kısa sohbetlerde bulunup yeni eğitim-öğretim yılı için başarı dileklerini iletti. Çine Gençlik Merkezi, etkinlik boyunca öğrencilerin heyecanına ortak olurken, tüm öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi ve benzer sosyal destek çalışmalarının süreceği bildirildi.

ÇİNE GENÇLİK MERKEZİ EKİPLERİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE ÖĞRENCİLERİ ZİYARET EDEREK...

ÇİNE GENÇLİK MERKEZİ EKİPLERİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE ÖĞRENCİLERİ ZİYARET EDEREK GENÇ DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA TOPLANAN KALEM SETLERİNİ HEDİYE ETTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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