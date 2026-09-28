Muğla'da Akdeniz iklim zirvesi: yerel çözümler COP31'e hazırlanıyor

Akdeniz İklim Zirvesi Muğla'da toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ICLEI Avrupa iş birliğinde düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi, Akdeniz havzasının ortak geleceğini konuşmak, iklim krizine karşı çözüm yolları geliştirmek ve yerelde üretilen çevre uygulamalarını uluslararası gündeme taşımak amacıyla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinlikte yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve farklı ülkelerden davetliler yer aldı.

Katılımcılar ve gündem başlıkları:

Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş ile Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü ve çok sayıda yerel yönetim ve STK temsilcisi katıldı. Zirvede iklim krizinin etkileri, su kaynaklarının korunması, orman yangınları, kuraklık, biyolojik çeşitlilik, kıyı ekosistemleri, sıfır atık, temiz enerji, sürdürülebilir ulaşım ve yerel yönetimlerin rolü masaya yatırıldı.

Menteşe belediye başkanının vurguları:

Gonca Köksal Aras iklim krizinin artık geleceğe ilişkin bir öngörü olmaktan çıktığını, kent yaşamından tarıma, su kaynaklarından ormanlara kadar geniş bir alanda doğrudan etkiler yarattığını belirtti. Akdeniz'in yalnızca kıyıya sahip ülkelerin coğrafyası olarak okunmaması gerektiğini vurgulayan Köksal Aras, Akdeniz'i ortak yaşam alanı olarak gördüklerini ve bunun için ortak sorumluluk gerektiğini söyledi. Kentler arası deneyim paylaşımının önemine dikkat çekerek bir belediyenin su yönetimi veya temiz enerji uygulamalarının diğer kentlere ilham olabileceğini ifade etti.

Köksal Aras sözlerini, ortak akıl ve iş birliği vurgusuyla sürdürdü: Burada altını özellikle çizmek istediğim iki kavram var; ortak akıl ve iş birliği. Deneyimlerimizi ve imkanlarımızı ortak bir çözümün parçası haline getirmek zorundayız.

Sıfır atık ve yerel eylem planları:

Samet Ağırbaş Sıfır Atık Vakfı adına Muğla'nın ayrı bir önem taşıdığını, Türkiye genelinde planlanan çalıştayların ilkinin Muğla'da icra edildiğini belirtti. Akdeniz sahillerinde artan plastik atık sorununa yönelik güçlü bir eylem planı hazırlandığını ve bu planın yakında kamuoyuna sunulacağını açıkladı. Ağırbaş, iklim ve çevre sorunlarının küresel boyutu olduğunu ancak çözümlerin yerel şartlara göre farklılık gösterebileceğini vurguladı ve yerel yönetimlerin bu süreçteki rolüne dikkat çekti.

Belediye uygulamaları ve somut projeler:

Ahmet Aras zirvenin Afrika, Avrupa ve Asya'dan katılımla ICLEI öncülüğünde hazırlandığını ve toplantının amacının Akdeniz kentlerinin sorunlarını, çözüm önerilerini ve taleplerini konuşmak olduğunu söyledi. Aras, COP31 sürecinin önemine işaret ederek artık taahhütlerin yanında somut projeler ve bu projelere sağlanacak finansman üzerinde durulması gerektiğini belirtti: Biz sürekli konuşmaktan yorulduk, bir şeyler yapalım artık. Ve bunu yapacağımız mecra kentler ve bunu yapacak olan belediyeler, yerel yönetimler.

Muğla'da atık yönetimi ve enerji üretimi alanında yürütülen çalışmalara değinen Aras, belediyeye ait atık yönetim tesislerinde çöpten elde edilen gaz ile günlük yaklaşık 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabildiğini söyledi. Ayrıca belediyelerin çatılara ve uygun alanlara kuracağı güneş enerjisi sistemleriyle kendi enerji ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılayabileceğini aktardı.

Kıyı ve deniz ekosistemlerini koruma çalışmaları:

Aras, Akyaka'daki azmak ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalar, teknelerin elektrikli sisteme dönüştürülmesine ilişkin projeler ve Dalyan ile Köyceğiz ekosistemlerinde yakıt, sintine ve atık kaynaklı kirliliğin azaltılmasına yönelik dönüşüm programlarından bahsetti. Hedef kapsamında dört yıl içinde 492 teknenin elektrikli ve güneş enerjili sistemlere dönüştürülmesi planlanıyor. Fethiye Körfezi'nde süren dip çamuru temizliği projesinin ise yıllar içinde biriken dip çamurun temizlenmesiyle körfez ekosisteminin korunmasına katkı sunacağı kaydedildi.

Aras ayrıca Muğla kıyılarında yürütülen temizlik çalışmalarına değinerek, bölgenin yaklaşık bin 500 kilometrelik kıyı şeridine işaret etti ve bugün yaklaşık 14 teknemizle kıyılardan atık su, sintine ve katı atık toplandığını söyledi. Posidonia çayırlarının korunmasının önemine dikkat çeken Aras, belediye tarafından 40 metre derinliğe kadar Posidonia haritalandırmasının gerçekleştirildiğini aktardı ve bu çayırların karbon yutağı olarak öncelikli koruma alanları olduğunu vurguladı.

Valilik projeleri, okullar ve tarımsal atık yönetimi:

Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan Akdeniz'in medeniyetleri buluşturan ortak yaşam alanı olduğunu belirterek iklim değişikliğinin su, orman, kıyılar ve tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Soykan, Muğla'nın bin 484 kilometrelik kıyı şeridi, koyları, sulak alanları ve ormanlarıyla zengin bir doğal mirasa sahip olduğunu, bu mirası korumanın kendi geleceklerini korumakla eşdeğer görüldüğünü söyledi.

Valilik himayesinde yürütülen projeler kapsamında il genelinde yaklaşık 400 okulda su arıtma sistemleri devreye alındı; Soykan, bu uygulamanın temiz içme suyuna erişimi kolaylaştırdığı ve tek kullanımlık plastik tüketimini azalttığını bildirdi. Mavi Yeşiller Okullar Projesi ile yaklaşık 165 bin öğrenci, 14 bin öğretmen ve binden fazla okulun çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarına dahil edildiği belirtildi. Okullarda israf önleme ekipleri, yağmur suyu biriktirme ve kompost uygulamalarına yer veriliyor.

Tarımsal atık yönetimine ilişkin olarak Soykan, 13 ilçede 456 toplama noktası oluşturulduğunu ve bugüne kadar 25 bin 6 ton zirai ambalaj atığının güvenli şekilde bertaraf edildiğini açıkladı.

Çıktılar ve hedeflenen etki:

Zirvede Akdeniz kentlerinin iklim değişikliğiyle mücadelede ortak sorunları, çözüm önerileri ve yerel yönetim uygulamaları ele alındı. Toplantıdan çıkacak önerilerin Akdeniz İklim Deklarasyonuna ve COP31 sürecine katkı sunması hedefleniyor; katılımcılar yerelde geliştirilen somut projelerin ve finansman modellerinin uluslararası platformlarda desteklenmesi gerektiği üzerinde mutabık kaldı.

Etkinlik, yerel yönetimlerin iklim krizine karşı hem uygulayıcı hem de koordinatör rolünü ön plana çıkarırken, Akdeniz'de korunacak doğal mirasın gelecek kuşaklara bırakılmasının yerel adımlarla mümkün olacağı mesajını öne çıkardı.

MUĞLA’DA AKDENİZ İKLİM ZİRVESİ DÜZENLENDİ