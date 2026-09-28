Kürekler çevre için seferber oldu

mavi miras etkinliği:

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen 'Mavi Miras - Sularımızı Kürekle Temizliyoruz' etkinliğinde SUP ve kano sporcuları su yüzeyi ve kıyılarda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Etkinlik, Türkiye Kano Federasyonu'nun desteği ve yetkilendirmesiyle hayata geçirildi.

etkinliğin amacı:

Proje, Emre Turan tarafından başlatıldı. Hedef, iç suların ve kıyıların temizlenmesine katkı sağlamak, çevre bilincini artırmak ve su sporlarıyla ilgilenenleri ortak bir amaç etrafında buluşturmaktır. Turan, SUP ve kano ekipmanlarının su üzerinde ulaşılması zor bölgelere erişim avantajını yalnızca spor yapmak için değil, doğal alanların korunmasına katkı sağlamak amacıyla da kullanmak istediklerini belirtti.

uygulama ve sonuçlar:

Gönüllüler, SUP ve kano ekipmanlarıyla denize açılarak kıyı şeritleri ve su yüzeyindeki atıkları topladı. Etkinlikte çok miktarda çöp toplandığı ve ekiplerin ulaşılması güç bölgelere erişerek temizlik yaptığı bildirildi. Organizatörler, Mavi Miras'ı dönemsel bir etkinlik olmaktan çıkarıp bir kültür haline getirmeyi ve farklı şehirlerdeki sporculara, kulüplere ve su sporlarıyla ilgilenenlere örnek olacak sürdürülebilir bir hareket başlatmayı hedeflediklerini vurguladı.

SAMSUN’UN 19 MAYIS İLÇESİNDE "MAVİ MİRAS – SULARIMIZI KÜREKLE TEMİZLİYORUZ" SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA SUP VE KANO SPORCULARI, SU YÜZEYİNDE VE KIYIDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI.