Dolar 48,9772 +0,12%
Euro 55,7014 -0,07%
Bist 12.575,46 -2,51%
Altın Gram 6.537,33 -3,92%
EUR/USD 1,1369 -0,22%
Brent Petrol 100,23 +2,86%
--°

Kürekler çevre için seferber oldu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 'Mavi Miras' projesiyle Emre Turan ve SUP ile kano sporcuları su yüzeyi ve kıyılarda çevre temizliği yaptı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kürekler çevre için seferber oldu

mavi miras etkinliği:

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen 'Mavi Miras - Sularımızı Kürekle Temizliyoruz' etkinliğinde SUP ve kano sporcuları su yüzeyi ve kıyılarda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Etkinlik, Türkiye Kano Federasyonu'nun desteği ve yetkilendirmesiyle hayata geçirildi.

etkinliğin amacı:

Proje, Emre Turan tarafından başlatıldı. Hedef, iç suların ve kıyıların temizlenmesine katkı sağlamak, çevre bilincini artırmak ve su sporlarıyla ilgilenenleri ortak bir amaç etrafında buluşturmaktır. Turan, SUP ve kano ekipmanlarının su üzerinde ulaşılması zor bölgelere erişim avantajını yalnızca spor yapmak için değil, doğal alanların korunmasına katkı sağlamak amacıyla da kullanmak istediklerini belirtti.

uygulama ve sonuçlar:

Gönüllüler, SUP ve kano ekipmanlarıyla denize açılarak kıyı şeritleri ve su yüzeyindeki atıkları topladı. Etkinlikte çok miktarda çöp toplandığı ve ekiplerin ulaşılması güç bölgelere erişerek temizlik yaptığı bildirildi. Organizatörler, Mavi Miras'ı dönemsel bir etkinlik olmaktan çıkarıp bir kültür haline getirmeyi ve farklı şehirlerdeki sporculara, kulüplere ve su sporlarıyla ilgilenenlere örnek olacak sürdürülebilir bir hareket başlatmayı hedeflediklerini vurguladı.

SAMSUN’UN 19 MAYIS İLÇESİNDE &quot;MAVİ MİRAS – SULARIMIZI KÜREKLE TEMİZLİYORUZ&quot; SOSYAL SORUMLULUK...

SAMSUN’UN 19 MAYIS İLÇESİNDE "MAVİ MİRAS – SULARIMIZI KÜREKLE TEMİZLİYORUZ" SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA SUP VE KANO SPORCULARI, SU YÜZEYİNDE VE KIYIDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop'ta ormancılık 2027 hedefi için yol haritası oluşturuldu
images

İtfaiye haftasında Elazığ'da ücretsiz fidan dağıtımı
images

Develi'de yağışın aniden bastırması günlük yaşamı aksattı
images

Rize'de Derepazarı'nda normalleşme için hasar tespit ve destek seferberliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mardin'de sporla buluşma: gençlere altyapı ve destek vurgusu

Yenihan'da minibüs ile tırın çarpışması: sürücü yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı

Akçadağ'daki arazi kavgasında baba ile oğula toplam 50 yıl 3 ay hapis

yüksel yıldırım: kırgınlıkları bir kenara bırakıp omuz omuza olalım

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi