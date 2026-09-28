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İtfaiyecilerin teşekkür ziyareti: Ayşe Ünlüce'ye vefa ve destek mesajı

Eskişehir İtfaiyesi personeli, 99. kuruluş yıl dönümü ve İtfaiyecilik Haftası'nda Başkan Ayşe Ünlüce'yi ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İtfaiyecilerin teşekkür ziyareti: Ayşe Ünlüce'ye vefa ve destek mesajı

Eskişehir itfaiyesinden başkana teşekkür ziyareti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli, Eskişehir İtfaiyesi’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü ve İtfaiyecilik ve Yangından Korunma Haftası kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette kurumun tarihî dönüm noktaları ile güncel çalışma koşulları gündeme geldi, verilen destekler için teşekkür iletildi.

ziyaretin içeriği ve teşekkür mesajı:

İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, konuşmasında Eskişehir itfaiye teşkilatının 99. yılı vesilesiyle yürütülen çalışmalara sağlanan katkılardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çeliksoy, 'Eskişehir İtfaiyesi’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümünde bizlere verdiğiniz üstün desteklerden dolayı kurumum adına ve tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. Görüşme, itfaiyenin ekipman, eğitim ve saha desteğine ilişkin teşekkürlerin iletilmesine odaklandı.

başkan ünlüce'nin değerlendirmesi:

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, itfaiye personelinin sahadaki fedakârlığını vurgulayarak, 'Bizler de sizlerle gurur duyuyoruz' dedi. Ünlüce, özellikle son dönemde artan orman yangınları ve şehir içindeki yangın müdahalelerinde itfaiyenin ortaya koyduğu çalışmanın altını çizdi: 'Bazen can güvenliğinizi bile hiç düşünmeden, yangını söndürebilmek için büyük bir gayret gösteriyorsunuz.'

Başkan Ünlüce toplantıda ayrıca itfaiye ekiplerinin sadece yangın söndürmeyle sınırlı kalmadığını; kaza, afet ve trafik kazalarında araç kurtarma gibi çok yönlü görevler üstlendiklerini belirtti. Ünlüce, tüm teşkilata sevgi ve saygılarını ileterek, 'Her zaman yanınızdayız' taahhüdünü yineledi.

Ziyaret, Eskişehir itfaiye teşkilatının hem yerel hem de daha geniş ölçekteki sorumluluklarının vurgulandığı, kurum ile belediye arasındaki iş birliğinin ve verilen desteğin teyit edildiği bir buluşma olarak kayda geçti. Toplantıda ayrıca itfaiyenin eğitim ve saha hazırlıklarına ilişkin talepler not alındı ve sürdürülecek desteklerin önemi bir kez daha vurgulandı.

ESKİŞEHİR İTFAİYESİ&#039;NİN 99&#039;UNCU KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ İLE İTFAİYECİLİK VE YANGINDAN KORUNMA HAFTASI...

ESKİŞEHİR İTFAİYESİ'NİN 99'UNCU KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ İLE İTFAİYECİLİK VE YANGINDAN KORUNMA HAFTASI KAPSAMINDA ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE'Yİ MAKAMINDA ZİYARET EDEN İTFAİYE TEŞKİLATI, DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ. BAŞKAN ÜNLÜCE, "BİZLER DE SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ. HER ZAMAN YANINIZDAYIZ" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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