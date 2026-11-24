Törenin ayrıntıları:

Muğla’da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda düzenlenen programla kutlandı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ve aralarında öğretmenler, öğrenciler, protokol üyeleri ile davetlilerin bulunduğu geniş bir katılımla gerçekleşti.

Program kapsamında emekli öğretmenlere hizmetlerinden dolayı şeref ödülleri takdim edildi. Aynı etkinlikte mesleğe yeni başlayan öğretmenler için düzenlenen yemin töreniyle genç öğretmenler mesleğe bağlılıklarını ve sorumluluklarını kamuoyuna ilan etti.

Yetkililerin mesajları:

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğretmenliğin yalnızca bir meslek olmadığını, sabır ve fedakârlıkla geleceği şekillendiren kutsal bir görev olduğunu vurguladı. Çay, öğretmenlerin çocukların yeteneklerini keşfetmelerine, potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve hayata umutla bakmalarına rehberlik ettiğini belirtti.

Çay konuşmasında Türk eğitim geleneğine atıfta bulunarak Hoca Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali ve Akşemseddin gibi isimlerin eğitime katkılarını andı ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitime verdiği önemi hatırlattı. Ayrıca Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda milli-manevi değerlere bağlı, bilgili ve üretken nesiller yetiştirme hedefinin altını çizdi.

Vali akbıyık'ın değerlendirmeleri ve projeler:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, öğretmenlerin toplum ve gelecek üzerindeki etkisine dikkat çekerek öğretmenliğin zamansız ve mekânsız bir görev olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, öğretmenin tek bir dokunuşuyla bir insanın hayatının yönünün değişebileceğini ifade etti.

Akbıyık, Muğla’da eğitim alanında sürdürülen çalışmalara dair bilgi vererek 2025 yılında bakım, onarım ve yeni okul yatırımlarının tamamlandığını, mevcut okullardaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü; 2026 yatırım programında da eğitim yatırımlarına yer verildiğini belirtti. Eğitimin sadece fiziki altyapı yatırımlarından ibaret olmadığını, öğretmenlerin bu sürecin en önemli unsuru olduğunu vurguladı.

Vali ayrıca üniversite, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile yürütülen projelere değindi. Bir Kitap, Bir İnsan projesiyle okuma alışkanlığı kazandırma, mavi-yeşil okul projeleri ile çevre bilincini geliştirme ve gençlerin bilim, sanat, spor ve teknoloji alanlarında desteklenmesi hedeflerinin sürdüğünü aktardı.

Programın kapanışı ve önemine dair değerlendirme:

Konuşmaların ardından emekli öğretmenlere ödüller takdim edildi, mesleğe yeni başlayan öğretmenler ise düzenlenen yemin töreniyle görevlerine ilk adımlarını attı. Tören, Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen diğer etkinliklerle birlikte sona erdi.

Etkinlik, hem öğretmenlere yönelik bir vefa gösterisi hem de yeni kuşağın eğitim sorumluluğunu resmileştiren bir adım olarak değerlendirildi; protokolün vurguladığı yatırım ve projeler, yerel düzeyde eğitimin gelişimine katkı sağlama hedefiyle ilişkilendirildi.

MUĞLA’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ COŞKUYLA KUTLANDI