Germencik Belediyesi kadın çalışanlara dengeli beslenme eğitimi verdi

Germencik Belediyesi, Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kolonya fabrikasında çalışan kadınlara yönelik bilgilendirme programı düzenledi. Etkinlikte sağlıklı ve dengeli beslenmenin iş ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri ele alındı.

Eğitimin içeriği:

Programı, Belediye diyetisyeni yönetti ve günlük beslenme alışkanlıkları ile sağlıklı yaşamın önemi detaylı şekilde aktarıldı. Çalışanlara pratik öneriler, öğün planlaması ve sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları konusunda bilgiler sunuldu.

Kişiye özel destek ve takip:

Etkinlik kapsamında, sağlıklı beslenme desteği talep eden kadın çalışanlar için kişiye özel diyet programlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Belediye, bireysel ihtiyaçlara göre diyet takibi ve yönlendirme süreçlerini planlıyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, kadınların sağlığını ve yaşam kalitesini önemsediklerini vurguladı ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmaların farklı alanlarda sürdürüleceğini belirtti.

İş yerinde verilen bu tür eğitimler, çalışanların günlük alışkanlıklarını iyileştirerek hem sağlık hem de üretkenlik açısından olumlu etkiler sağlayabilir; belediyenin çalışmaları bu bakımdan örnek teşkil ediyor.

GERMENCİK BELEDİYESİ, ORTAKLAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FABRİKADA ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ EĞİTİMDE DENGELİ BESLENMENİN ÖNEMİ ANLATILDI.