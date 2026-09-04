Muğlaspor için yeni bir başlangıç: pazar günü stadyumda taraftar desteği belirleyici

Muğlaspor pazar günü evinde ilk kez 1. Lig maçına çıkıyor

Trendyol 1. Lig'de ilk 5 haftayı stadyum bakımı nedeniyle Bodrum'da iç saha maçı oynayarak geçiren Muğlaspor, hafta sonu Vanspor FK karşısında ilk kez kendi sahasında taraftarı önünde mücadele edecek. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, takımın bu özel karşılaşmadan güç alacağını ve seyircinin katkısının kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

takımın durumu:

Muğlaspor, ligin ilk 5 haftasında aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan topladı. Son iki haftada kazanılan 6 puanın moralleri yükselttiğini belirten Koşukavak, takımın henüz tam olarak oturmadığını; bunun başlıca nedeninin kadrodaki oyuncuların büyük kısmının ilk kez bir arada oynaması olduğunu söyledi. Teknik ekip çalışmalarını Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde sürdürüyor.

Koşukavak, kadro yapısıyla ilgili olarak takımda geçen sezondan sahada olan oyuncu bulunmadığını, sadece Yasin'in takıma dahil olduğunu ve onun da geçen sezon Karşıyaka'da kiralık olarak forma giydiğini hatırlattı. Toplam 23 oyuncunun bir arada ilk kez mücadele ettiğini belirterek, uyum ve fiziksel oturma sürecine zaman gerektiğini ifade etti.

taraftarın önemi:

Muğla Atatürk Stadyumu'nun bakımda olması nedeniyle ev maçlarını dış sahada oynamanın takım için dezavantaj yarattığını belirten Koşukavak, iç saha avantajının önemine dikkat çekti. "Muğla’da ilk defa 1. Lig’de maç oynanacak" diyen teknik direktör, taraftarın maç boyunca oyuncuları itmesinin ve 12. adam rolünü üstlenmesinin takıma ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Koşukavak sözlerini, "Pazar günü taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var" diye özetledi ve Muğlaspor taraftarlarının bu önemli maçta takımı yalnız bırakmayacağına inandığını dile getirdi. Teknik heyet ve oyuncular, iç sahadaki ilk 1. Lig maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Koşukavak ayrıca oyunun düzeni ve savunma disiplinine değindi: "Gol yememek çok önemli, oyuncularım çok ciddi savunma yapıyorlar." Ümraniyspor karşılaşmasında yaşanan topa sahip olma sorunlarına rağmen bu süreçlerin yeni bir takım için olağan olduğunu, maç kazanarak gelişme kaydettiklerini sözlerine ekledi.

MUĞLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK