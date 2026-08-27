Dolar 48,1307 +0,03%
Euro 56,1626 -0,06%
Bist 14.591,63 -0,13%
Altın Gram 7.196,66 -0,06%
EUR/USD 1,1646 -0,10%
Brent Petrol 86,85 -0,10%
--°

Muğlaspor sahaya gol ve üç puan hedefiyle çıkıyor

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Muğlaspor, Bodrum'da oynanacak Boluspor maçı öncesi Ortaköy'te hazırlanıyor; henüz ligde gol atamayan ekip, Koşukavak'la gol ve üç puan istiyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Muğlaspor sahaya gol ve üç puan hedefiyle çıkıyor

maç öncesi hazırlıklar:

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor, Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarını Ortaköy Kemal Dirikan Tesislerinde sürdürüyor. Ligin ilk üç haftasında takım bir mağlubiyet ve iki beraberlik aldı; yeşil-beyazlılar henüz ligde gol atamadı ve masada 2 puan bulunuyor.

Muğla Atatürk Stadı'ndaki tadilat tamamlanmadığı için iç saha maçlarını Bodrum Stadında oynayan Muğlaspor, bu maçı da Bodrum'da oynayacak. Taraftarlar üç maçta da takımı yalnız bırakmadı ve Boluspor maçında da takımın en büyük destekçisi olacaklar.

teknik direktörün değerlendirmesi:

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, takımın hâlâ uyum sürecinden geçtiğini vurguluyor ve yönetimin transfer döneminin kapanmasına kadar takviye çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor. Koşukavak, "Geç toplandık. Hâlâ transfer sürüyor ve bu arada da lig maçı oynuyoruz. Kazanmak istiyoruz" diyerek ekibin hedefine netlik kazandırdı.

Koşukavak, oynadıkları üç maçta çok sayıda pozisyon ürettiklerini ancak sonuca gidemediklerini ifade ederek, Boluspor karşısında gol ve üç puanı hedeflediklerini açıkladı. Rakip takımın da ligde sıkıntılı olduğunu hatırlatan Koşukavak, "Boluspor da 3 maçtır kazanamıyor, sıfır puanı var. Herkes bir an önce maç kazanmak istiyor" sözleriyle rekabetin yoğunluğuna işaret etti.

skor sorunu ve çözüm arayışları:

Gol üretiminde yaşanan sıkıntıya değinen Koşukavak, transfer ve takviye ihtiyacını tekrar vurguladı: "Transferler de gelince kaliteli oyuncuya ihtiyacımız var. Ama bu ligde kaliteli oyuncu ekonomik güç demek." Teknik adam, sahada çok pozisyon ürettiklerini ancak bunları gole çeviremediklerini belirtti.

Olumlu olarak Koşukavak, takımın şu ana kadar gol yemediğini kaydederek bunun önemli bir dayanak sunduğunu söyledi: "En azından gol yemiyoruz. Attığımız zaman problemi çözeceğiz." Ayrıca başkanın fedakârlığına dikkat çekerek, güçlü rakiplerle ekonomik açıdan da mücadele ettiklerini ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını ekledi. Başkan çok özverili çalışıyor, ancak ligde rekabet etmek için kaynak gereksinimi olduğunu vurguladı.

Hazırlıkların Bodrum'da ve Ortaköy'de devam ettiği, taraftar desteğinin yüksek olduğu şartlarda Muğlaspor'un önündeki öncelik net: sahada üretimi gole çevirmek ve ligde ilk galibiyeti almak için sahaya üç puan hedefiyle çıkmak.

TRENDYOL 1. LİGİN YENİ EKİBİ MUĞLASPOR, BOLUSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

TRENDYOL 1. LİGİN YENİ EKİBİ MUĞLASPOR, BOLUSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beşiktaş’a hücum hattında taze kan: Ernest Poku kiralandı
images

Zafer ruhuna tırmanış: Elazığlı sporcu Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı
images

Gençlere yeni sahne: Darıca'ya 50 dönümlük spor köyü ve kapsamlı kompleks
images

Tour of İstanbul dört etapte şehri turlayacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ümit uysal: cumhuriyet programıyla yapay zekâ çağında üretime odaklanma çağrısı

Pütürge'nin engebeli yollarına yeni soluk: 14 kilometrelik bağlantı çalışmaları sürüyor

Otelde pencereden iddia edilen davranış sonrası Nevşehir'de gözaltı

Okulda kılınan namaz yavru kedinin hayatını kurtardı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1