Muğlaspor sahaya gol ve üç puan hedefiyle çıkıyor

maç öncesi hazırlıklar:

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor, Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarını Ortaköy Kemal Dirikan Tesislerinde sürdürüyor. Ligin ilk üç haftasında takım bir mağlubiyet ve iki beraberlik aldı; yeşil-beyazlılar henüz ligde gol atamadı ve masada 2 puan bulunuyor.

Muğla Atatürk Stadı'ndaki tadilat tamamlanmadığı için iç saha maçlarını Bodrum Stadında oynayan Muğlaspor, bu maçı da Bodrum'da oynayacak. Taraftarlar üç maçta da takımı yalnız bırakmadı ve Boluspor maçında da takımın en büyük destekçisi olacaklar.

teknik direktörün değerlendirmesi:

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, takımın hâlâ uyum sürecinden geçtiğini vurguluyor ve yönetimin transfer döneminin kapanmasına kadar takviye çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor. Koşukavak, "Geç toplandık. Hâlâ transfer sürüyor ve bu arada da lig maçı oynuyoruz. Kazanmak istiyoruz" diyerek ekibin hedefine netlik kazandırdı.

Koşukavak, oynadıkları üç maçta çok sayıda pozisyon ürettiklerini ancak sonuca gidemediklerini ifade ederek, Boluspor karşısında gol ve üç puanı hedeflediklerini açıkladı. Rakip takımın da ligde sıkıntılı olduğunu hatırlatan Koşukavak, "Boluspor da 3 maçtır kazanamıyor, sıfır puanı var. Herkes bir an önce maç kazanmak istiyor" sözleriyle rekabetin yoğunluğuna işaret etti.

skor sorunu ve çözüm arayışları:

Gol üretiminde yaşanan sıkıntıya değinen Koşukavak, transfer ve takviye ihtiyacını tekrar vurguladı: "Transferler de gelince kaliteli oyuncuya ihtiyacımız var. Ama bu ligde kaliteli oyuncu ekonomik güç demek." Teknik adam, sahada çok pozisyon ürettiklerini ancak bunları gole çeviremediklerini belirtti.

Olumlu olarak Koşukavak, takımın şu ana kadar gol yemediğini kaydederek bunun önemli bir dayanak sunduğunu söyledi: "En azından gol yemiyoruz. Attığımız zaman problemi çözeceğiz." Ayrıca başkanın fedakârlığına dikkat çekerek, güçlü rakiplerle ekonomik açıdan da mücadele ettiklerini ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını ekledi. Başkan çok özverili çalışıyor, ancak ligde rekabet etmek için kaynak gereksinimi olduğunu vurguladı.

Hazırlıkların Bodrum'da ve Ortaköy'de devam ettiği, taraftar desteğinin yüksek olduğu şartlarda Muğlaspor'un önündeki öncelik net: sahada üretimi gole çevirmek ve ligde ilk galibiyeti almak için sahaya üç puan hedefiyle çıkmak.

TRENDYOL 1. LİGİN YENİ EKİBİ MUĞLASPOR, BOLUSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR