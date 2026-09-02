Muhtar buluşmaları: Payas, Dörtyol ve Erzin'de su, yol ve tesis çalışmaları öne çıktı

Başkan Öntürk ilçelerde yürütülen projeleri anlattı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Payas, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde düzenlenen istişare toplantılarında muhtarlarla bir araya gelerek ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantılara; Hatay Milletvekili Kemal Karahan, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, il ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye başkanları, Cumhur İttifakı temsilcileri, STK temsilcileri, HBB yöneticileri ve çok sayıda muhtar katıldı.

payas'ta su altyapısı ve enerji önlemleri:

Payas toplantısında Öntürk, ilçenin içme suyu sorununun çözümüne öncelik verildiğini belirterek, 23 milyon TL bedelle inşa edilen 5 bin metreküplük su deposunun hizmete açıldığını aktardı. Altyapı çalışmalarında toplam 178 kilometre hedeflendiğini ve bunun 168 kilometresinin tamamlandığını söyledi. Ayrıca enerji kesintilerinden kaynaklanan su kesintilerini önlemek amacıyla 40 milyon TL bedelle jeneratör alımı yapıldığını ve 4 jeneratörün montajının tamamlandığını ifade etti.

dörtyol ve erzin'de ulaşım ile sosyal donatı yatırımları:

Dörtyol'da yol yatırımlarına değinen Öntürk, ilçede 58 kilometre beton asfalt, 43 kilometre asfalt ve 33 kilometre sathi kaplama olmak üzere toplam 134 kilometre yol çalışmasının yapıldığını, ayrıca ilave 24 kilometrelik asfalt çalışmasının daha bulunduğunu belirtti. Erzin'de ise yaklaşık 44 bin metre içme suyu ve 8 bin metre atık su hattı döşendiğini, dört mahallenin su depolarında bakım ve onarım işlerinin tamamlandığını aktardı.

Erzin'de ayrıca Gökdere Mahallesi Çok Amaçlı Salonu ile Hürriyet Mahallesi'ndeki anaokulu ve yüzme havuzu projelerinde son aşamaya gelindiği belirtildi. Bu tesislerin tamamlanmasının yerel hizmet ağını güçlendireceği vurgulandı.

Toplantılar boyunca muhtarların talepleri ve önerileri dinlendi; yerel ihtiyaçların tespiti ve koordinasyon üzerine karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Sonuç olarak, muhtarların talep ve önerileri kayda geçirilerek görüşmeler sona erdi ve ilçelerdeki proje takibine vurgu yapıldı.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÖNTÜRK, PAYAS, DÖRTYOL VE ERZİN’DE DÜZENLENEN TOPLANTILARDA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.