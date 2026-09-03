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Muratlı kırsalında kuru ot yangını rüzgarla yayıldı, itfaiye seferber oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan kuru ot ve çalılık yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı; itfaiye ekipleri alevleri söndürerek yapıları korudu.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muratlı kırsalında kuru ot yangını rüzgarla yayıldı, itfaiye seferber oldu

olayın ortaya çıkışı:

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi kırsalında, Kazımdirik-Turan Mahallesi çıkışında yer alan Kırkkepenekli Mahallesi yolundaki kırsal alanda yangın çıktı. Yangının, kuru otların ve çalılıkların tutuşmasıyla başladığı, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldığı bildirildi. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

müdahale ve önlemler:

Olay yerine ulaşan ekipler, alevlere birden fazla noktadan müdahale etti ve yangının tek katlı müstakil yapılara ile inşaat alanlarına sıçramaması için önlem aldı. Ekiplerin çalışması sırasında yerel koordinasyon ve kara müdahalesi ön plandaydı; yangının yerleşim alanlarına ulaşması engellendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi. Yetkililer, yangının kaynağını belirlemek üzere soruşturma ve inceleme başlattı. Bölgedeki kuru otların yangına hassas olması nedeniyle yetkililer çiftçilere ve kırsal kesimde yaşayanlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar iletti.

Olayla ilgili ekiplerin hızlı müdahalesi olası can ve mal kaybını önlerken, benzer bölgesel yangın risklerine karşı alınacak tedbirlerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yetkililer, bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından daha detaylı bilgilendirme yapacaklarını bildirdi.

YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONUCU TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ.

YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONUCU TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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