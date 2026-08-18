Mursallı'ya modern kapalı pazar: esnafla vatandaşın yeni adresi

mursallı mahalle sakinlerinin kullanımına sunulan kapalı pazar yeri

Aydın'ın Germencik ilçesinde Mursallı Mahallesi'ne kazandırılan kapalı pazar yeri hizmete girdi. Tesis, mahallede faaliyet gösterecek pazarcı esnafı ve bölge halkının kullanımına açıldı.

protokol ziyareti ve incelemeler:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Belediye Başkan Yardımcısı Onur Kocabaş ve teknik ekip Mursallı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Heyet, pazaryerindeki düzenlemeleri yerinde görerek esnafla görüşmeler gerçekleştirdi.

esnaf ve vatandaşla buluşma:

Başkan Zencirci, pazarcı esnafını ziyaret ederek onlara hayırlı işler diledi ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Mursallı mahallemize verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz. Çalışmalarımız her mahallemizde devam edecek"

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE MURSALLI MAHALLESİ’NE KAZANDIRILAN KAPALI PAZAR YERİ HİZMETE GİRERKEN, BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNARAK PAZARCI ESNAFINI ZİYARET ETTİ.