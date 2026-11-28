Muş’ta destekle yeni bir hayat

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Danışma Merkezi ve kurumların sağladığı desteklerle bağımlılıktan kurtulma yoluna giren 24 yaşındaki otizmli genç, sürecin kilit isimlerinden Vali Avni Çakır'a teşekkür etmek üzere makam ziyareti gerçekleştirdi.

Tedavi ve iş hayatına dönüş:

Genç, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele kapsamında 6 ay boyunca ilaçsız tedavi merkezinde kaldı. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Valinin girişimiyle İmam Şafii Camisi'nde 10 ay süreyle çalışma imkânı buldu ve bu dönemi hayatında yeni bir sayfa açmak için fırsat olarak değerlendirdi.

Teşekkür ve kurumsal destek vurgusu:

Makam ziyaretinde genç, kendisine sunulan destekler ve rehabilitasyon sürecindeki yönlendirmeler için Vali Avni Çakır'a teşekkürlerini iletti. Haberde yer aldığı gibi Çakır, Cumhurbaşkanı kararıyla Kütahya Valiliğine atanan isim olarak anıldı ve genç ziyaretini makamında gerçekleştirdi.

Alparslan Bingöl, Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Danışma Merkezi Başkanı olarak, bağımlılıkla mücadelede toplumsal desteğin önemine dikkat çekti ve gençlerin yeniden topluma kazandırılması yönündeki çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Ziyaret, yerel sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi ve benzer destek programlarının etkisinin sürdürülebilir olması gerektiği vurgulandı.

MUŞ GENÇLİĞİ UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DERNEĞİ DANIŞMA MERKEZİ'NİN GİRİŞİMLERİ VE VALİ AVNİ ÇAKIR'IN DESTEĞİYLE BAĞIMLILIKTAN KURTULMA SÜRECİNE GİREN 24 YAŞINDAKİ OTİZMLİ GENÇ, KENDİSİNE SAĞLANAN DESTEKLERDEN DOLAYI ÇAKIR'I MAKAMINDA ZİYARET EDEREK TEŞEKKÜR ETTİ.