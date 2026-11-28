Tunceli'de yol kenarında müdahale

Olay, 27 Kasım günü saat 17.00 sıralarında Tunceli Karayolları Kavşağında meydana geldi. Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki trafik ekipleri, seyir halinde duran bir aracın sürücüsünün rahatsızlandığını fark etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi:

Polisler hızla harekete geçerek sürücüyü araçtan indirip güvenli bir alana aldı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulans gelene dek sürücünün yanında kalarak onun sakinleşmesine yardımcı oldular. Ekipler, sürücünün beyanı doğrultusunda araç içinde buldukları ilaçları teslim ederek gerekli desteği sağladı.

Sağlık değerlendirmesi ve son durum:

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerine teslim edilen sürücünün, anksiyete ve majör depresyon nedeniyle kriz geçirdiği tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücünün hastaneye gitmeyi reddettiği bildirildi ve ekipler durumu yetkililerle koordineli şekilde takip etmeye devam etti.

TUNCELİ’DE GÖREV YAPAN TRAFİK EKİPLERİ, SEYİR HALİNDEKİ ARACINDA RAHATSIZLANAN SÜRÜCÜYÜ FARK EDEREK SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ. EKİPLER, AMBULANS GELENE KADAR SÜRÜCÜNÜN YANINDA KALARAK YARDIMCI OLDU.