operasyon detayları:

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların tespitine yönelik müşterek çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında merkez ilçede, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarına karıştıkları değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu iki ayrı araçta adli arama yapıldı.

ele geçirilenler:

Aramalarda, 10 kilo 22 gram skunk uyuşturucu madde ile birlikte 614 bin TL para ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan dört şüpheli, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı ve Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

MUŞ'TA JANDARMA VE POLİS EKİPLERİNİN ORTAKLAŞA DÜZENLENEN OPERASYONDA 10 KİLO 22 GRAM SKUNK İLE 614 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ