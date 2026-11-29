Çanakkale'de fırtına etkili oluyor

Meteorolojik değerlendirmelere göre, 28 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'de kuzeybatı kesimlerinden başlayarak etkisini artıracak rüzgârın, 2 Aralık Çarşamba gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Çanakkale genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgârın fırtına şeklinde; saatte 60-75 kilometre ve kısa sürelerle kuvvetli fırtına olarak saatte 75-90 kilometre şiddetinde esmesi tahmin ediliyor.

sefer iptalleri ve hat düzenlemeleri:

Olumsuz hava şartları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi. Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerde azaltmaya gidilirken, Çanakkale-Eceabat hattındaki tüm seferlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Yolculuk yapacakların sefer duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

valilikten uyarılar ve kuvvetli yağış bildirimi:

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur".

Valiliğin kuvvetli yağış uyarısında ise şu değerlendirmeler paylaşıldı: "Meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimizin batı kesimlerinde devam eden sağanak yağışların, 29 Kasım 2026 Pazar günü gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr ve fırtınayla birlikte kuzey ve doğu kesimlerde (Biga, Çan, Lapseki ve Yenice) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinden, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir".

ÇANAKKALE'DE BEKLENEN FIRTINA ETKİLİ OLUYOR. BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ.