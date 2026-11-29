sarıyer sahilinde kıyıya vuran atık birikintileri

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağışın ardından Sarıyer sahilinde denizden gelen atıklar kıyıya vurdu. Bölgeden elde edilen görüntülerde dalgalarla taşınan çok sayıda plastik şişe, poşet ve ambalajın yanı sıra kuru yaprak ve bitki kalıntılarının biriktiği görüldü.

hava koşullarının etkisi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının sürdüğü kent genelinde, rüzgâr ve yağışın deniz yüzeyindeki atıkları hareketlendirdiği, dalgaların kıyıya doğru sürüklediği belirtildi. Bu tür olumsuz hava koşulları, yüzeyde biriken hafif atıkları kıyı şeridine taşıyarak görünür çapta kirlilik oluşturuyor.

sahil temizliği ve gözlemler:

Sahildeki atıkların arasında evsel nitelikli eşyalar da öne çıktı; görüntülerde sandalye ve kova gibi nesneler dikkat çekti. Yetkililer ve sahil kullanıcıları, yoğun birikintilerin hem estetik hem de çevresel etkilerine dikkat çekiyor. Uzun vadede kıyı temizliği ve atık yönetimi uygulamalarının güçlendirilmesinin gerektiği vurgulanıyor.

Görüntüler, kıyı boyunca yayılan atık yoğunluğunu belgeleyerek deniz ve kıyı yönetiminin önemini bir kez daha hatırlattı. Bölge sakinleri ve yetkililer, olası temizleme çalışmaları için değerlendirme yapıyor.

Sarıyer Sahili'nde atık yoğunluğu: Kıyıya vuran çöpler dikkat çekti