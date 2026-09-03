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Narkotik operasyonunda 39 firari hükümlü Adana'da yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 24 Ağustos-1 Eylül arasında uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş 1-18 yıl cezası olan 39 firariyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:59

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Narkotik operasyonunda 39 firari hükümlü Adana'da yakalandı

operasyonun kapsamı:

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen teknik ve saha çalışmaları sonucunda farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda toplam 39 firari hükümlü tespit edilip yakalandı. Operasyonda, hedeflenen şahısların yakalanmasına dönük planlı aramalar ve takipler uygulandı.

yakalama ve teslim süreci:

Yakalanan hükümlülerin suçları ve cezaları hakkında resmi kayıtlarda yer alan bilgilere göre, kişilerin kesinleşmiş hapis cezaları 1 ile 18 yıl arasında değişiyor. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapıldıktan sonra cezaevine teslim edildiler.

Emniyet birimleri, operasyonu kamu düzeninin korunması ve adli kararların uygulanmasının sağlanması amacıyla yürüttüklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturmalar ve varsa bağlantılı diğer çalışmalara ilişkin işlemler devam ediyor.

ADANA&#039;DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE KULLANIMI SUÇUNDAN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 39...

ADANA'DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE KULLANIMI SUÇUNDAN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 39 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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