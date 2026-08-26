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Nazilli Belediyesi çocuk korosuna yeni yetenekler arıyor

Nazilli Belediyesi Çocuk Korosu yeni dönem kayıtlarını başlattı. 7-14 yaş çocuklar nefes ve ses eğitimi, sahne deneyimi ve sosyalleşme kazanacak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nazilli Belediyesi çocuk korosuna yeni yetenekler arıyor

Nazilli Belediyesi çocuk korosu yeni döneme hazırlanıyor

Nazilli Belediyesi tarafından müzikle tanışmaları, yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Çocuk Korosu için yeni dönem kayıtları başladı. Koronun çalışmaları Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

eğitim hedefleri ve kazanımlar:

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik koro çalışmaları, çocuklara doğru nefes ve ses eğitimi vermeyi, sahne deneyimi kazandırmayı ve birlikte üretme kültürünü öğretmeyi hedefliyor. Program süresince çocuklar müzikal becerilerini geliştirmenin yanı sıra özgüven, sosyalleşme, ekip çalışması ve kendini ifade etme becerilerini de güçlendirecek.

Koroda verilen eğitimler teorik bilgiyle pratik uygulamayı birleştirerek çocukların performanslarını güvenli biçimde artırmayı amaçlıyor. Düzenlenen etkinlikler ve konserlerde kazanılan sahne tecrübeleri, sanatçı olma yolunda erken yaşta oluşan disiplin ve sorumluluk duygusunu pekiştiriyor.

kayıt ve başvuru bilgileri:

Koroya katılmak isteyen 7-14 yaş arasındaki ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurabilecek. Kayıt ve detaylı bilgi için başvuru sahipleri 444 1 391 numaralı telefondan bilgi alabilir.

Bugüne kadar düzenlenen konser ve etkinliklerle Nazillili sanatseverlerle buluşan Çocuk Korosu, yeni dönemle birlikte daha geniş bir katılımcı kitlesine ulaşmayı ve daha fazla çocuğun sanatla tanışmasını sağlamayı amaçlıyor. Nazilli Belediyesi, çocukların küçük yaşlardan itibaren sanatla tanışmalarını teşvik etmeye devam edecek.

Haydi sen de koromuzda yerini al, müziğin bir parçası ol!

NAZİLLİ BELEDİYESİ, ÇOCUK KOROSU YENİ YETENEKLERİNİ BEKLİYOR

NAZİLLİ BELEDİYESİ, ÇOCUK KOROSU YENİ YETENEKLERİNİ BEKLİYOR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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