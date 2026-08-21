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Nazilli'de altyapısı tamamlanan sokaklarda yol yenileme sürüyor

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Zafer ve Yeni Mahalle'de altyapısı tamamlanan sokaklarda yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:13

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nazilli'de altyapısı tamamlanan sokaklarda yol yenileme sürüyor

Nazilli'de üstyapı çalışmaları bütüncül yaklaşımla yürütülüyor:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Zafer ve Yeni Mahalle'de devam eden yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. İyi içme suyu, internet ve telefon altyapılarının yenilenmesinin ardından üstyapı çalışmalarına başlandığını belirten Başkan Tetik, uygulamanın mahalle bazlı ve eşgüdümlü yürütüldüğünü vurguladı.

Ekiplerin sahadaki işleyişi:

Belediye ekipleri, ilgili kurumlarla koordineli hareket ederek altyapısı tamamlanan sokaklarda yol yenileme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu planlama, geçmişte yolların kısa süre sonra yeniden kazılmasına neden olan yap-boz dönemine son vermeyi hedefliyor. Öncelikle içme suyu ve iletişim altyapıları yenileniyor, ardından üstyapı işleri tamamlanıyor.

Sürdürülebilir ve kesintisiz ulaşım hedefi:

Nazilli Belediyesi yetkilileri, yeni yapılan yolların uzun ömürlü olmasının ve vatandaşların günlük yaşamında yeniden kazılma nedeniyle aksama yaşanmamasının amaçlandığını aktardı. Başkan Tetik saha incelemelerinde yürütülen çalışmaları yerinde görüp, ekiplerden bilgiler alarak ilerleyişin denetlendiğini söyledi.

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI TETİK, YOL ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI TETİK, YOL ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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