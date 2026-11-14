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Nazlı'nın gülüşü mahallede yaşayacak: Honaz'da park açıldı

Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kocabaş Mahallesi'nde kaybolduktan sonra yaşamını yitiren Nazlı Şeşen'in adı, açılan parkta çocuklar ve ailelerle yaşatılacak.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Nazlı'nın gülüşü mahallede yaşayacak: Honaz'da park açıldı

Nazlı'nın gülüşü mahallede yaşayacak: Honaz'da park açıldı

Denizli'nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl kaybolduktan birkaç gün sonra dere içerisinde cansız bedeni bulunan minik Nazlı Şeşen anısına düzenlenen Nazlı Şeşen Parkı törenle hizmete açıldı. Açılışa mahalle halkı ve çok sayıda davetli yoğun ilgi gösterdi.

Parkın özellikleri:

Park, çocukların oyun ve sosyal etkinlikler için güvenli bir ortamda buluşabileceği şekilde düzenlendi. Projede, oyun grupları, oturma ve dinlenme alanları ile ailelerin bir araya gelebileceği düzenlemelere öncelik verildi. Belediye yetkilileri, parkın isminin Nazlı Şeşen adıyla yaşatılacağını ve adın gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Törende yapılan konuşma:

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, açılışta yaptığı konuşmada belediyenin çocuklara yönelik projelerine vurgu yaptı. Başkan Kepenek, Honaz Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri sayarken "3 kreşi yapan Honaz Belediyesi, 3 kent lokantasını yapan Honaz Belediyesi, Sağlıklı Yaşam Merkezi, sosyal tesisler, parklar" ifadelerini kullandı.

Kepenek, duygusal sözlerle "Gözünden gülücük fışkıran güzel çocuğumuzun hatırasına bu parkı yaptık" dedi ve merhum minik için ailesine sabır diledi. Konuşmada ayrıca belediyenin taahhütlerini yerine getiren, halkla iç içe çalışan bir yönetim anlayışı benimsediği ifade edildi.

Tören, parkta bulunan ve Nazlı Şeşen'in portresinin yer aldığı anıtın açılışı ile sonlandı. Açılışa katılanlar, parkın mahalle yaşamına olumlu katkı sağlayacağına dair beklentilerini paylaştı ve Nazlı'nın adıyla kurulan bu mekanın, toplumsal hafızada önemli bir yer tutacağının altı çizildi.

DENİZLİ’NİN HONAZ İLÇESİNDE, GEÇTİĞİMİZ YIL HAYATINI KAYBEDEN NAZLI ŞEŞEN’İN ADINI TAŞIYAN PARK...

DENİZLİ’NİN HONAZ İLÇESİNDE, GEÇTİĞİMİZ YIL HAYATINI KAYBEDEN NAZLI ŞEŞEN’İN ADINI TAŞIYAN PARK, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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