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minik öğrencilerden kırsala oyuncak köprüsü

Alaşehir'de Türk Kızılayı ile TOBB Anaokulu iş birliğiyle toplanan oyuncaklar, Sobran Mahallesi Perihan ve Huriye Alvan İlkokulu anasınıfı öğrencilerine armağan edildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

minik öğrencilerden kırsala oyuncak köprüsü

TOBB Anaokulu ve Kızılay iş birliğiyle kırsala destek

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen oyuncak kampanyası, miniklerin ve velilerin katkısıyla kırsal Sobran Mahallesi'ndeki anasınıfı çocuklarına ulaştı. Etkinlik, hem paylaşma ruhunu pekiştirdi hem de eğitime yönelik somut bir destek sundu.

kampanyanın örgütlenmesi:

Kampanya, Türk Kızılayı Alaşehir Şubesi ile TOBB Anaokulu arasında kurulan iş birliğiyle gerçekleştirildi. TOBB Anaokulu öğrencileri ve velilerinin topladığı oyuncaklar, titizlikle bir araya getirildikten sonra Sobran Mahallesi Perihan ve Huriye Alvan İlkokulu anasınıfı öğrencilerine teslim edildi.

törende kimler vardı:

Oyuncak dağıtım törenine Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Türk Kızılayı Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, TOBB Anaokulu Müdürü Sedat Karakaya, Sobran Mahallesi Muhtarı Hasan Öktem, Okul Müdürü Mustafa Çığır, veliler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, kırsal bölgelerde eğitim imkânlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Nedim Yamak kampanyanın okul ve ailelerin katkısıyla gerçekleştiğini vurgularken, amacın eğitime destek sağlamak olduğunu belirtti. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ise bu tür girişimlerin eğitimde fırsat eşitliği açısından değer taşıdığını ifade etti ve "En önemli yatırım eğitime yapılan yatırımdır" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Etkinlik sırasında anasınıfı öğrencilerinin sevinci gözle görülür durumdaydı; oyuncaklarına kavuşan çocuklar neşelerini paylaştı. Tören, katılımcıların ve çocukların hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Bu tür yerel iş birlikleri, kırsal eğitim ortamlarına doğrudan katkı sağlarken, küçük yaşta paylaşma ve dayanışma bilincinin oluşmasına da katkıda bulunuyor. Kampanya, hem bağış kültürünün güçlenmesine hem de kırsal alanlardaki çocukların öğrenme materyallerine erişimine vesile oldu.

Minik ellerden kırsaldaki kardeşlerine sevgi dolu armağan

Minik ellerden kırsaldaki kardeşlerine sevgi dolu armağan

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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