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Iğdır’da 106'ncı kurtuluş yıldönümü şehitlere saygıyla anıldı

Iğdır’da kurtuluşun 106'ncı yılı törenlerle anıldı; şehitler dualarla yad edildi. Malatya’daki helikopter kazası nedeniyle eğlence programları iptal edildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Iğdır’da 106'ncı kurtuluş yıldönümü şehitlere saygıyla anıldı

Iğdır’da resmi anma törenleri düzenlendi

Iğdır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü kapsamında bugün kentte resmi anma ve kutlama programı gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan törenler, 100. Yıl Halk Kütüphanesi önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı; çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunumu ve Mehmet Çavuş Anıtı’ndaki anma:

Atatürk Anıtı’ndaki törenin tamamlanmasının ardından program, Mehmet Çavuş Anıtı önünde devam etti. Burada şehitler için bir kez daha saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı söylendi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarda Iğdır’ın kurtuluş mücadelesinde hayatını kaybeden şehitler anıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, anıtlar üzerindeki mermer plaketlerde isimleri yer alan askerlerin mezarlarına ve anıtlara karanfiller bıraktı.

Protokol katılımı ve toplumun ortak anması:

Törene Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özkan Şenol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Eraslan Er, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yetkililer, kentteki anma programlarının birlik ve beraberlik mesajı taşıdığını vurguladı.

Öte yandan, Malatya’da meydana gelen helikopter kazasında askerlerin şehit olması nedeniyle kentte planlanan eğlence etkinlikleri iptal edildi. Bu kapsamda daha önce programda yer alan Mustafa Ceceli konseri de şehit haberlerinin ardından iptal edilerek, kutlama etkinlikleri yerine şu gün anma ve saygı programları ağırlık kazandı.

IĞDIR’IN KURTULUŞUNUN 106. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE ANILDI

IĞDIR’IN KURTULUŞUNUN 106. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE ANILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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