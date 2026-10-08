Necla Türker'in arşivi Bilecik Kent Belleği'ne kazandırıldı

Arşivin teslimi:

Necla Türker, geçmiş nesillerden devraldığı ve yıllar boyunca büyük bir özenle koruduğu aile arşivinde bulunan çok sayıda fotoğraf ve belgeyi Bilecik Kent Belleği ile paylaşarak kentin ortak hafızasına değerli bir katkı sundu.

Arşivin içeriği:

Paylaşılan koleksiyon, aile fotoğrafları ile çeşitli belgelerden oluşuyor ve Bilecik'in geçmişine dair görsel ve yazılı izler taşıyor. Arşivin dijital veya fiziksel kayıtlarla kent belleğine dahil edilmesi, bu materyallerin korunmasını ve erişilebilirliğini artırıyor.

Kent Konseyi'nin açıklaması:

Bilecik Kent Konseyi'nde yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Geçmişin izlerini bugüne taşıyan bu anlamlı arşivi koruyarak bizlere ulaştıran Necla Hanım’a teşekkür belgesi takdim ettik. Kendisine Bilecik’in tarihine ve kültürel mirasına sunduğu bu kıymetli katkı için teşekkür ediyoruz. Siz de evinizde, albümlerinizde veya aile arşivlerinizde bulunan eski fotoğraf, belge ve hatıralarınızı paylaşarak Bilecik’in ortak hafızasının yaşatılmasına katkı sağlayabilirsiniz. Bilecik Kent Belleği’ne katkı sunmak ve arşivlerinizi paylaşmak için Bilecik Kent Konseyi’ne bekliyoruz

Bu tür bireysel arşivlerin kent belleğine dahil edilmesi, yerel tarihin korunması ve geleceğe aktarılması açısından önem taşıyor; paylaşılan materyaller, Bilecik'in ortak hafızasını zenginleştiriyor ve korunmasına katkı sağlıyor.

BİLECİK’İN HAFIZASINA BİR KATKI DAHA