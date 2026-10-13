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Kampüste bir gün: Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri çevre temizliği yaptı

Araç Rafet Vergili MYO'da düzenlenen 'Yeşil Kampüs, Temiz Gelecek' etkinliğinde öğrenciler ve öğretim görevlileri kampüsten 10 torba çöp topladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kampüste bir gün: Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri çevre temizliği yaptı

Etkinliğin amacı ve uygulama:

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Hikmet Haberal öncülüğünde yürütülen 'Yeşil Kampüs, Temiz Gelecek' etkinliğinde, okulun öğrencileri ve akademisyenleri kampüs genelinde temizlik yaptı. Etkinliği Eko Turizm ve Çevre Topluluğu öğrencileri destekledi; kampüs içindeki atıklar torbalara konularak alandan uzaklaştırıldı. Toplam 10 torba çöp toplandığı bildirildi.

Çalışma, Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu'nda verilen Çevre Kirliliği dersi kapsamında planlandı ve uygulandı. Etkinlik hem pratik temizlik hem de çevre bilincinin günlük yaşama aktarılması amacı taşıdı.

Eğitim ve bilinçlendirme:

Hikmet Haberal, öğrencilere çevre bilinci, doğa koruma ve çevre kirliliği konularında bilgilendirme yaptı. Haberal, doğanın korunmasının turizm açısından önemine dikkat çekerek, "Daima doğayı koruyup kollayıp sürdürülebilirliği sağlama amacındayız" dedi. Kendi sözleriyle etkinliğin ruhunu özetleyen ifade ise şu oldu: "Doğada yürü ayak izinden başka bir iz bırakmadır."

Haberal, kampüsün baştan sona temizlendiğini belirterek katılan öğrencilere teşekkür etti ve bu tür çalışmaların genişleyerek sürdürülmesini hedeflediklerini vurguladı.

Öğrencilerin değerlendirmeleri:

Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü öğrencisi Erdem İlçeli, etkinliğe Ankara'dan geldiğini belirterek, "Bugün öğrencilerimizle ve hocamızla birlikte okulumuzu temizledik. Bundan sonra okulumuza sigara dahi atmıyoruz. Doğamıza sahip çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Bir diğer öğrenci Mustafa Daban ise ders kapsamında çevreye ve okula fayda sağlamak için bilinçli davranarak etrafı temizlediklerini söyledi. Meltem Çapraz da etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan çalışmanın hem öğretici hem de verimli olduğunu belirtti.

Organizatörler, elde edilen sonuçları örnek teşkil etmesi için okul içinde ve toplumda yaygınlaştırmayı planlıyor; etkinlik, hem saha çalışması hem de çevre duyarlılığını pekiştiren bir eğitim fırsatı olarak tanımlandı.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ RAFET VERGİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİYLE AKADEMİSYENLER, KAMPÜSTE...

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ RAFET VERGİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİYLE AKADEMİSYENLER, KAMPÜSTE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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