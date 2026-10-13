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Nilüfer’de kentsel gıdada erişim sorunları sahadan gelen önerilerle tartışıldı

Nilüfer’deki odak grup toplantılarında kadınlar, emekliler, çocuklar ve öğrenciler gıdaya erişim sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Nilüfer’de kentsel gıdada erişim sorunları sahadan gelen önerilerle tartışıldı

Nilüfer’de kentsel gıda çalışmasının odak grup toplantıları tamamlandı

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve NİLKOOP iş birliğiyle yürütülen kentsel gıda politikası çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen odak grup toplantıları, projenin son aşaması olarak Nilüfer Kent Konseyi’nde yapıldı. Amaç, sürdürülebilir, erişilebilir ve adil bir kentsel gıda sistemi inşa etmek için saha deneyimlerini doğrudan dinlemek ve yerel politika önerilerini şekillendirmekti.

kim katıldı ve hangi başlıklar ele alındı:

Toplantılara toplumun farklı kesimlerinden temsilciler davet edildi; özellikle kadınlar, emekliler, çocuklar ve üniversite öğrencileri görüşlerini paylaştı. İlk oturumda kadınlar ile emekliler bir araya gelerek pazar ve market harcamalarındaki sıkıntılar, güvenli gıdaya erişimin önündeki engeller ve mevcut sosyal yardımların yeterliliği üzerine konuştu.

çocuklar ve öğrencilerin öncelikleri:

İkinci oturumda okul çağındaki çocuklar ve üniversite öğrencileri gündeme geldi. Katılımcılar okul beslenme koşulları, kantin fiyatları ve yetersiz beslenmenin fiziksel ve zihinsel gelişim üzerindeki riskleri gibi konuları paylaştı; çocukların beslenme güvenliğinin uzun vadeli etkileri vurgulandı.

Toplanan saha deneyimleri, tespit edilen sorunlar ve katılımcı önerileri, sonraki aşamada akademik meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve ilgili belediye birimleriyle birlikte değerlendirilecek. Elde edilecek çıktıların yerel yönetim politikalarına ve uygulama planlarına yansıtılması hedefleniyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ, NİLÜFER KENT KONSEYİ VE NİLÜFER TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ (NİLKOOP) İŞ...

NİLÜFER BELEDİYESİ, NİLÜFER KENT KONSEYİ VE NİLÜFER TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ (NİLKOOP) İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN KENTSEL GIDA POLİTİKASI ÇALIŞMALARINDA KADINLAR, ÇOCUKLAR, EMEKLİLER VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, GIDAYA ERİŞİMDE YAŞANAN SORUNLARI KONUŞTU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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