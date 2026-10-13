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MSKÜ'de yeni öğrenciler için siber güvenlik ve eğlence bir araya geldi

MSKÜ'de düzenlenen 'Üniversitene Hoş Geldin' etkinliğinde yeni öğrenciler siber suçlar konusunda bilgilendirildi; dans gösterileriyle tanışma sağlandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:50

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Ayşe Şen

MSKÜ'de yeni öğrenciler için siber güvenlik ve eğlence bir araya geldi

MSKÜ'de yeni öğrenciler için siber güvenlik ve eğlence bir araya geldi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne 2025-2026 eğitim öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenen 'Üniversitene Hoş Geldin' etkinliği, yeni öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu desteklemek ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

etkinliğin amacı:

Etkinlik, öğrencilerin birbirleriyle tanışmasına imkân tanımanın yanı sıra kampüs kültürüne hızlı adapte olmalarını sağlamayı hedefledi. Hazırlanan program, hem bilgilendirici hem de sosyal etkileşimi artırıcı faaliyetlerden oluştu.

programdan öne çıkanlar:

Program kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından öğrencilere siber suçlara karşı dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme oturumu, katılımcıların farkındalığını artırmayı amaçladı.

Müzik ve eğlencenin ön plana çıktığı organizasyonda düzenlenen dans gösterileri izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Öğrenciler gösteriler eşliğinde kaynaşarak üniversite hayatına canlı ve eğlenceli bir başlangıç yaptı.

MSKÜ’DE &quot;ÜNİVERSİTENE HOŞ GELDİN&quot; ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

MSKÜ’DE "ÜNİVERSİTENE HOŞ GELDİN" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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