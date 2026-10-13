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Bölgede eş zamanlı tatbikat: Bingöl'de 57 bin 588 öğrenci depreme hazırlandı

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde Bingöl'de 364 okulda 57.588 öğrenci deprem tatbikatına katıldı, risk azaltma ve tahliye uygulandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:52

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Bölgede eş zamanlı tatbikat: Bingöl'de 57 bin 588 öğrenci depreme hazırlandı

Bingöl'de eş zamanlı deprem tatbikatı

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Bingöl Valiliği, AFAD İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 364 okulta deprem tatbikatı düzenlendi. Etkinliklere toplam 57 bin 588 öğrenci katıldı.

Tatbikatın uygulama detayları:

Programların merkezi TBMM Fen Lisesi'nde gerçekleştirildi. Vali Cahit Çelik öğrencilerle birlikte 'çök-kapan-tutun' hareketini uyguladı. Senaryo gereği okul tahliye edilirken yaralanan bir öğrenci ambulansa taşındı ve okul bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Afet yönetimi ve hazırlık vurgusu:

Vali Çelik, Bingöl'ün deprem riski yüksek iller arasında olduğunu belirterek afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti. Çelik, afet yönetiminin aşamalarına değinerek, 'Tedbirleriniz ne kadar iyi olursa, ne kadar hazırlıklı olursanız diğer aşamaları o kadar rahat şekilde atlatabilirsiniz. Daha sonra ikinci aşama depremin olduğu aşama. Buna da müdahale aşaması diyoruz. Ondan sonraki aşama da rehabilitasyon, yeniden yapılanma dönemi. Ama bu üç aşama içerisinde en önemli aşama riskleri azaltabildiğimiz, o riskle ilgili her türlü tedbiri aldığımız aşama' ifadelerini kullandı.

Depremlerin önlenemeyeceğini ve meydana zamanının bilinmediğini vurgulayan Çelik, 'Depremleri önleme şansımız yok. Depremlerin ne zaman olduğunu bilme şansımız yok. Bunun için bize düşen en önemli görev yapılarımızı depreme dayanıklı şekilde yapmak. Aynı zamanda afet bilincini kazanıp depreme hazırlıklı olmak' dedi.

Vali Çelik, öğrencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek TBMM Fen Lisesi'ndeki gençlerin gelecekte ülkenin gelişimine katkı sunacağını vurguladı: 'Böyle güzel, güzide bir okuldayız. Sizlerle beraber olmaktan da mutluyum. Sonuçta bu lisemiz ilimizin en güzide okulu. Hepiniz de bizlerin geleceğisiniz. İnşallah bundan sonraki süreçte nihayetinde bu memlekette mühendis olarak, iş adamı olarak, idareci olarak sizler çalışacaksınız. İnşallah memleketin imarında sizlerin de katkıları olacak'

BİNGÖL&#039;DE 364 OKULDA 57 BİN 588 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI...

BİNGÖL'DE 364 OKULDA 57 BİN 588 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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