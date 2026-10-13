Dolar 49,3626 +0,01%
Euro 55,2922 +0,43%
Bist 12.209,99 +0,49%
Altın Gram 6.678,12 +0,41%
EUR/USD 1,1196 +0,31%
Brent Petrol 104,90 -1,64%
--°

Cizre halk eğitimiyle yaşam boyu beceri dönüşümü

Cizre Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kursları inceleyen İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, hayat boyu öğrenmenin her yaş için bir gönül seferberliği olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Cizre halk eğitimiyle yaşam boyu beceri dönüşümü

Cizre halk eğitiminde üretim ve öğrenme

Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi’nde yürütülen meslek edindirme ve hobi kurslarını yerinde inceleyen İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, merkezdeki çalışmaları yakından takip etti. Ziyarette merkez müdürü Kerim Zeyrek, usta öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya gelen İke, sınıfları dolaşarak devam eden faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı.

kurs ziyaretleri ve gözlemler:

İke, usta öğreticilerin fedakârca katkılarına ve kursiyerlerin üretim azmine vurgu yaptı. Yapılan incelemelerde açılan üretim, meslek edindirme ve hobi kurslarının hem bireysel becerileri geliştirdiği hem de yerel üretime katkı sağladığına dikkat çekildi. Kurs ortamlarındaki uygulamalı eğitimlerin, akademik eğitimle birlikte vatandaşların istihdam ve ekonomik katılımında etkin rol oynadığı belirtildi.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hatay'da gençlere gıda kaybını azaltma bilinci aşılandı
images

Çağlayan Anadolu Lisesine yeni kültürel ve eğitim alanları kazandırıldı
images

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST 2026'da iki alanda ödülle...
images

Rektör Kuyrukluyıldız nitelikli bilim üretimi için laboratuvar altyapısını değer...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri ile Erbil arasında kardeşlikten ticarete yeni adımlar

Altındağ'da iki eğlence mekanına yıkım tebligatı

Kocaeli'nde iki gün sürecek çok kuvvetli sağanak uyarısı

Kayseri'de KTO'ya birlik mesajı: yeni yönetim tebrik edildi, hedefler açıklandı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi