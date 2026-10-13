Cizre halk eğitimiyle yaşam boyu beceri dönüşümü

Cizre halk eğitiminde üretim ve öğrenme

Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi’nde yürütülen meslek edindirme ve hobi kurslarını yerinde inceleyen İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, merkezdeki çalışmaları yakından takip etti. Ziyarette merkez müdürü Kerim Zeyrek, usta öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya gelen İke, sınıfları dolaşarak devam eden faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı.

kurs ziyaretleri ve gözlemler:

İke, usta öğreticilerin fedakârca katkılarına ve kursiyerlerin üretim azmine vurgu yaptı. Yapılan incelemelerde açılan üretim, meslek edindirme ve hobi kurslarının hem bireysel becerileri geliştirdiği hem de yerel üretime katkı sağladığına dikkat çekildi. Kurs ortamlarındaki uygulamalı eğitimlerin, akademik eğitimle birlikte vatandaşların istihdam ve ekonomik katılımında etkin rol oynadığı belirtildi.