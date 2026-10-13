Safranbolu’da öğretmenlerle eğitim gündemi yerinde değerlendirildi

İl Milli Eğitim Müdürü sahada öğretmenlerin görüşlerini aldı

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, doğrudan iletişimi güçlendirmek ve eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin sahadan gelen görüşleri yerinde öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen Öğretmenler Odası Buluşmaları kapsamında Safranbolu Şehit Atilla Bodur İlkokulu’nu ziyaret etti. Toplantıda okul idarecileri ve sınıf öğretmenleriyle bir araya gelen Akbaş, toplantı boyunca öğretmenlerin öneri ve taleplerini dikkatle dinledi.

uygulama öncelikleri ve modelin hedefleri:

Görüşmede öncelikli gündem maddeleri arasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin uygulanma süreçleri yer aldı. Katılımcılar; modelin okullarda nasıl somutlaştırıldığı, öğretim programına uyum ve uygulama adımlarındaki ihtiyaçlar üzerinde durdu. Ayrıca il genelinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirilirken, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin öğrenci gelişimine katkısı da ele alındı.

sınıf öğretmenlerinin rolü ve güvenlik önlemleri:

Akbaş, konuşmasında eğitimin başarısında sınıf öğretmenlerinin rolünü vurguladı ve ilkokul yıllarında verilen temel eğitimin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimindeki belirleyici etkisine dikkat çekti. Toplantıda ayrıca okul güvenliği konusundaki uygulamalar, öğrencilerin sağlıklı gelişimini destekleyecek ortamların oluşturulması ve başarıyı artırmaya dönük stratejiler tartışıldı. Öğretmenler sahadan gelen pratik öneriler ve gözlemlerini paylaşarak, uygulamadaki ihtiyaçlara ilişkin somut talepler iletti.

Toplantı sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, öğretmenlerin mesleki birikimlerinin ve sahadan gelen geri bildirimlerin eğitim kalitesinin yükseltilmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti. Akbaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra milli, manevi ve kültürel değerlerle donatılmış bireyler olarak yetişmesinin hedeflendiğini hatırlattı.

Buluşma, öğretmenlerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından Akbaş’ın, çocukların yetişmesine sundukları katkılar ve özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür etmesi ve başarılı çalışmalar dilekleriyle sona erdi.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ, ÖĞRETMENLERLE DOĞRUDAN İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK, EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ YERİNDE DİNLEMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN "ÖĞRETMENLER ODASI BULUŞMALARI" ÇERÇEVESİNDE SAFRANBOLU ŞEHİT ATİLLA BODUR İLKOKULU'NDA ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.