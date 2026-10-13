Dolar 49,3601 +0,00%
Euro 55,3067 +0,46%
Bist 12.210,46 +0,49%
Altın Gram 6.675,24 +0,37%
EUR/USD 1,1199 +0,35%
Brent Petrol 104,98 -1,57%
--°

Safranbolu’da öğretmenlerle eğitim gündemi yerinde değerlendirildi

Nevzat Akbaş, Safranbolu Şehit Atilla Bodur İlkokulu'nda öğretmenlerle buluşarak eğitim, okul güvenliği ve akademik başarı konusundaki taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Safranbolu’da öğretmenlerle eğitim gündemi yerinde değerlendirildi

İl Milli Eğitim Müdürü sahada öğretmenlerin görüşlerini aldı

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, doğrudan iletişimi güçlendirmek ve eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin sahadan gelen görüşleri yerinde öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen Öğretmenler Odası Buluşmaları kapsamında Safranbolu Şehit Atilla Bodur İlkokulu’nu ziyaret etti. Toplantıda okul idarecileri ve sınıf öğretmenleriyle bir araya gelen Akbaş, toplantı boyunca öğretmenlerin öneri ve taleplerini dikkatle dinledi.

uygulama öncelikleri ve modelin hedefleri:

Görüşmede öncelikli gündem maddeleri arasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin uygulanma süreçleri yer aldı. Katılımcılar; modelin okullarda nasıl somutlaştırıldığı, öğretim programına uyum ve uygulama adımlarındaki ihtiyaçlar üzerinde durdu. Ayrıca il genelinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirilirken, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin öğrenci gelişimine katkısı da ele alındı.

sınıf öğretmenlerinin rolü ve güvenlik önlemleri:

Akbaş, konuşmasında eğitimin başarısında sınıf öğretmenlerinin rolünü vurguladı ve ilkokul yıllarında verilen temel eğitimin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimindeki belirleyici etkisine dikkat çekti. Toplantıda ayrıca okul güvenliği konusundaki uygulamalar, öğrencilerin sağlıklı gelişimini destekleyecek ortamların oluşturulması ve başarıyı artırmaya dönük stratejiler tartışıldı. Öğretmenler sahadan gelen pratik öneriler ve gözlemlerini paylaşarak, uygulamadaki ihtiyaçlara ilişkin somut talepler iletti.

Toplantı sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, öğretmenlerin mesleki birikimlerinin ve sahadan gelen geri bildirimlerin eğitim kalitesinin yükseltilmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti. Akbaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra milli, manevi ve kültürel değerlerle donatılmış bireyler olarak yetişmesinin hedeflendiğini hatırlattı.

Buluşma, öğretmenlerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından Akbaş’ın, çocukların yetişmesine sundukları katkılar ve özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür etmesi ve başarılı çalışmalar dilekleriyle sona erdi.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ, ÖĞRETMENLERLE DOĞRUDAN İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK...

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ, ÖĞRETMENLERLE DOĞRUDAN İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK, EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ YERİNDE DİNLEMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN "ÖĞRETMENLER ODASI BULUŞMALARI" ÇERÇEVESİNDE SAFRANBOLU ŞEHİT ATİLLA BODUR İLKOKULU'NDA ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hatay'da gençlere gıda kaybını azaltma bilinci aşılandı
images

Çağlayan Anadolu Lisesine yeni kültürel ve eğitim alanları kazandırıldı
images

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST 2026'da iki alanda ödülle...
images

Rektör Kuyrukluyıldız nitelikli bilim üretimi için laboratuvar altyapısını değer...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fatih'te tahliye tartışması silahlı müdahaleye dönüştü, şüpheli gözaltına alındı

Karaman’da cip kaldırıma çıkarak ağacı devirdi

TVHB'nin geleceği için tamamlanma ve kurumsal kalıcılık vurgusu

Araban'ın dağlarından sofralara: keçi peynirine talep artıyor

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi