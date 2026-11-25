ATB meclisinde öncelik: KOBİ'lere finansman desteği

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) kasım ayı Meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, TOBB Nefes Kredisi paketinin 50 milyar TLlik yeni hacimle yeniden uygulanmasını işletmeler açısından kritik buldu. Çandır, işletmelerin finansmana erişimdeki güçlükleri dikkate alarak bu uygulamanın KOBİ'lere nefes aldıracağını vurguladı ve başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıda yönetimin bir aylık çalışmaları özetlenirken, kent ve bölge öncelikleri, üyelerin beklenti ve talepleri de aktarıldı. Çandır, ATB yönetimi olarak yeni dönemde kent ekonomisinin sorunlarına odaklanacaklarını belirtti.

ekonomik görünüm ve kent verileri:

Çandır, Antalya ve ülke ekonomisinin yılın ilk 10 aylık verileri üzerinden değerlendirmesini paylaştı. Mevcut dönemde iç ve dış talepte daralma ile yüksek maliyet artışlarının iş dünyasının hareket kabiliyetini ve yatırım iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, uzmanların 2026 için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini, yılın yüzde 3'ün altında bir büyümeyle tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Kent bazlı verilerde bazı olumlu ayrışmalar da göze çarpıyor: kuruluş verilerine göre Antalya'da kurulan şirket sayısı ilk 10 ayda %9,1 artarken, ülke genelinde bu artış %3,2 oldu. Kapanan şirket sayısında ise kentte %12,5, ülkede %1,8 azalma görüldü; bu durum şirket kuruluşları açısından Antalya'nın görece daha olumlu bir görünüm sunduğunu işaret ediyor.

Öte yandan ödeme alışkanlıkları ve ticari risklerde dikkat çekici olumsuz gelişmeler var. Antalya'da protestolu senet hacmi %27 artarken ülke genelinde %50 artış görüldü. Karşılıksız çeklerde Antalya'daki artış %83 ile ülke ortalaması olan %50'nin üzerinde gerçekleşti; bu tablo ticari ödemelerde sıkı takip gerektiğini gösteriyor.

Çekle işlem hacminde Antalya'da %25, ülkede %18 artış kaydedildi; ancak enflasyonun yaklaşık %30 seviyelerinde olduğu dikkate alındığında bu artışın reel büyümeye işaret etmediği, reel olarak daralma söz konusu olabileceği vurgulandı.

Kredi kullanımında Antalya'da toplam krediler %41 artarken ülke genelinde %37 oldu. Ticari krediler kentte %37, ülkede %40 artış gösterdi; tarımsal kredilerde kentte %33, ülkede %37 artış görüldü. Toplam kredi hacminden alınan payın yaklaşık %4, tarımsal kredilerde ise yaklaşık %3 düzeyinde kalması, tarım ve ticaret sektörlerinde kredi kullanımının ülke ortalamasının gerisinde kaldığını ortaya koyuyor.

İhracatta ise Antalya pozitif ayrıştı: kentin toplam ihracatı %14 artarken ülke ihracatı %6 arttı. Tarım ve gıda ihracatı Antalya'da %12,4, ülke genelinde %4 artış gösterdi. Yaş meyve ve sebze ihracatında Antalya'da %23,9 artış görüldü (ülke genelinde %34,6 artış).

kredi, maliyet ve rekabet kaygıları:

Çandır, Merkez Bankası'nın yeniden faiz indirimine başlamasını olumlu bulduklarını belirtirken, üretim ve ihracatın sürdürülebilirliği için finansmana erişimin kolaylaştırılması ve kredi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca döviz dönüşüm desteği koşullarının ihracatçıların rekabet gücünü zayıflattığını ifade ederek, yüzde 3 olan desteğin artırılması veya önceki uygulamaya dönülmesi beklentisini dile getirdi.

COP31, su çalışmaları ve uluslararası iş birlikleri:

Çandır, Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31'in kent tanıtımı ve iklim mücadelesine katkı sağladığını belirtti. ATB'nin COP31'te açtığı stantla su, iklim ve tarım projelerini tanıttığı, birçok kurum ve sektör temsilcisiyle yeni iş birlikleri görüşüldüğünü aktardı.

ATB'nin 2026 çalışma teması olan Su çerçevesinde düzenlenen Antalya Su Diyaloğu ve Antalya Su Zirvesi sonuçlarının COP31'e taşındığını söyleyen Çandır, Antalya Tarım Konseyiyle hazırlanan ântalya mutabakatı'nın COP31 kapsamında Valimiz Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve konsey üyelerinin katılımıyla imzalandığını hatırlattı. Mutabakatın 7 ana başlıkta 31 maddeden oluştuğu ve hedefin uygulamaya dönük somut adımlar atmak olduğu vurgulandı.

Ayrıca CityMed-AgriNet girişimiyle Akdeniz'e kıyısı olan şehirler arasında tarım, iklim, çevre ve su alanlarında bilgi paylaşımı ve ortak proje geliştirme hedeflendiği aktarıldı. TOBB'un COP31'de İş ve Yatırım Zirvesi ile özel sektörün temsilinde öncü rol üstlendiği, 55 ülkeden bin 500'ü aşkın katılımcının zirveye katıldığı belirtildi.

meslek komitelerinin talepleri ve hal yasası önerileri:

ATB meslek komiteleri toplantılarında öne çıkan ortak gündemler; artan girdi ve finansman maliyetleri, piyasalarda fiyat istikrarsızlığı, azalan karlılık ve tahsilat sorunları oldu. Yaş meyve ve sebze sektöründe döviz kuru ve döviz dönüşüm desteğinin etkileri, transit belge sıkıntıları ve hal iş yeri tahsis sürelerinin uzatılması talepleri dile getirildi.

Hal Kanunu çalışmalarına ilişkin olarak Çandır, yeni düzenlemenin piyasa işleyişini iyileştirecek şekilde hal işlem hacmini ve derinliğini artırması, standardizasyon ve şeffaflığı geliştirmesi gerektiğini belirtti. ATB'nin Mayıs 2025'te hazırladığı Yaş Meyve Sebze Piyasası ve Hal Mevzuatı Raporu'ndaki önerilerin dikkate alınmasını beklediklerini ifade etti.

Öne çıkan somut beklentiler arasında üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, kayıt dışıyla mücadele, dijital altyapı entegrasyonu (HKS, e-Fatura, ÇKS), hal içi ticaretin cazip hale getirilmesi, ürünlerin kalite ve standartlara göre sınıflandırılması, şeffaf fiyat oluşumu ve toptancı hallerinin depolama, paketleme ve lojistik altyapısının geliştirilmesi yer aldı.

sektörel talepler: vergi ve kredi limitleri:

Çandır, gelir vergisi dilimlerinin enflasyon karşısında reel anlamda eridiğini belirterek, dilimlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. 2023 başından bu yana birikimli enflasyonun yaklaşık 6,5 kat olurken gelir vergisi dilimlerinin ortalama yalnızca 2,7 kat yükseldiğine dikkat çekti; bu durumun çalışanları daha yüksek vergi dilimlerine erken soktuğunu söyledi.

Ayrıca Ziraat Bankası aracılığıyla kullandırılan tarımsal kredi limitlerinin, üretim maliyetleri ve işletmelerin finansman ihtiyaçları göz önünde bulundurularak en az üç kat artırılması talebi toplantıda öne çıktı. Meslek komitelerinin değerlendirmeleri, üretim kadar fiyat-istikrar, pazarlama ve rekabet gücü konularında da çözüm gerektiren çok sayıda sorun bulunduğunu gösteriyor.

Çandır son olarak, ATB olarak komitelerden gelen talep ve önerileri ilgili kurumlarla takip etmeye devam edeceklerini, hedeflerinin üretimin sürdürülebilirliğini sağlarken üreticinin emeğinin karşılığını aldığı, tüccarın güvenle faaliyet gösterdiği ve tüketicinin uygun fiyata güvenilir gıdaya erişebildiği bir piyasa yapısını güçlendirmek olduğunu belirtti.

ATB BAŞKANI ALİ ÇANDIR KONUŞMA YAPTI