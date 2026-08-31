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Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı satranç turnuvası tamamlandı, kazananlar belli oldu

Niğde'de 29-30 Ağustos'ta düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası'nda 8, 10, 14 yaş ve açık kategorilerinin şampiyonları açıklandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı satranç turnuvası tamamlandı, kazananlar belli oldu

Turnuva kısa raporu:

Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı nedeniyle düzenlenen Satranç Turnuvası, genç ve yetişkin sporcuların yoğun katılımıyla tamamlandı. Organizasyon, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29-30 Ağustos tarihlerinde Sabancı Yurdu Satranç Salonu'nda gerçekleştirildi ve dört ayrı kategoride oynandı.

turnuva düzeni ve katılım:

Turnuva; 8 Yaş ve Altı, 10 Yaş ve Altı, 14 Yaş ve Altı ve Açık Kategori olmak üzere dört kategoride yapıldı. Farklı yaş gruplarından sporcuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyon, hem genç yeteneklerin öne çıktığı hem de deneyimli oyuncuların iddialı performanslar sergilediği bir platform oldu.

kategori sonuçları:

8 Yaş ve Altı: Birinciliği Yamaç Dalıcı elde etti; Ömer Asaf Acar ikinci, Ali Ekebaş üçüncü oldu.

10 Yaş ve Altı: Şampiyonluğa Muhammed Bera Yıldızeli ulaştı; Ege Cömert ikinci, Ali Arda Eren üçüncü sırada yer aldı.

14 Yaş ve Altı: Müfit Ali Yaşar birinci oldu; Çağan Tom ikinci, Mustafa Kağan Patlar üçüncü oldu.

Açık Kategori: Şampiyonluğa Muhammet Tuğra Patlar çıktı; Baturalp Timurkutluk ikinci, Yağızalp Timurkutluk üçüncü oldu.

Turnuva sonuçları, genç sporcuların gelişimini izlemek ve bölgesel yeteneklere destek sağlamak açısından önemli bir gösterge oldu. Organizasyon komitesi, katılımcılara teşekkür ederek benzer etkinliklerin sürdürüleceğini bildirdi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI’NDA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI’NDA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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