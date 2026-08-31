mahalle kupasında eski mezitli ve kavaklıpınar zafere ulaştı

30 Ağustos Zafer Kupası maçları ve ödül töreni tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Ayvagediği-Fındıkpınarı Futbol Turnuvası final maçları ve ödül törenlerinin ardından sona erdi. Yaklaşık 2 ay süren organizasyonda toplam 43 takım mücadele etti.

fındıkpınarı turnuvası sonuçları:

Bu yıl Fındıkpınarı sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle turnuva, Ayvagediği Futbol Sahası'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen 9. Geleneksel Fındıkpınarı Futbol Turnuvasında şampiyonluğa ulaşan takım Eski Mezitli oldu. Finalde Eski Mezitli'yi takip eden ekipler ise Menteş (ikinci) ve Takanlı (üçüncü) oldu. Turnuvanın en centilmen takımı ise Çiftlik olarak seçildi.

ayvagediği turnuvası ve finalin satır başları:

Ayvagediği Futbol Turnuvası'nda ev sahibi Ayvagediği ile Kavaklıpınar finalde karşılaştı. Karşılaşmayı kazanan Kavaklıpınar şampiyonluk kupasını kaldırdı; Ayvagediği ikinci, Burhan üçüncü oldu. Turnuvanın en centilmen takımı olarak Nacarlı belirlendi.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Her iki turnuvanın şampiyonları Eski Mezitli ile Kavaklıpınar, düzenlenecek olan Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek; karşılaşma 5 Eylül tarihinde yapılacak.

yetkililerin değerlendirmeleri:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, turnuvanın mahalle ve köyleri bir araya getirerek birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu belirterek, sporcuları ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz da turnuvanın başarıyla tamamlandığını ifade ederek Süper Kupa heyecanının 5 Eylül'de yaşanacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz ise yaklaşık iki ay süren organizasyonda sporun birleştirici gücünün bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı ve yaylalarda düzenlenen bu tür etkinliklerin vatandaşları bir araya getirmeye devam edeceğini söyledi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE TOROSLAR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN ‘30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI AYVAGEDİĞİ-FINDIKPINARI FUTBOL TURNUVASI’ FİNAL MAÇLARI VE ÖDÜL TÖRENLERİNİN ARDINDAN TAMAMLANDI.