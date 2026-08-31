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Beşiktaş - Çorum FK maçında var koltuğunda Richard Martens

Beşiktaş-Çorum FK maçı (Trendyol Süper Lig 3.) saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak; VAR olarak Hollanda'dan Richard Martens görev alacak.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş - Çorum FK maçında var koltuğunda Richard Martens

maç programı ve hakem kadrosu:

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile Çorum FK karşılaşacak. Müsabakanın sahadaki başhakemi Çağdaş Altay olacak.

Altay'ın yardımcı hakemlik görevlerini İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yürütecek, karşılaşmanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olarak açıklandı.

var ve avar atamaları:

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens oturacak. Elektronik gözlem ve iletişimle maçın kritik anlarında yardımcı olacak olan Martens'e, Murat Altan AVAR olarak destek verecek.

VAR ve AVAR görevlileri, ofsayt, penaltı, doğrudan kırmızı kart ve kimlik hataları gibi pozisyonlarda saha hakeminin kararlarını yeniden değerlendirmesine imkan sağlıyor; atanan ekip bu süreçte iletişim ve görüntü incelemesiyle maç yönetimine katkı sağlayacak.

Yayınlanan atama listesinde yer alan isimler ve görev dağılımı, Kulüpler ve Lig organizatörlerinin açıklaması doğrultusunda duyuruldu.

BEŞİKTAŞ - ÇORUM FK MAÇININ VAR&#039;I RİCHARD MARTENS OLDU

BEŞİKTAŞ - ÇORUM FK MAÇININ VAR'I RİCHARD MARTENS OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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