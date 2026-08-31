Taranto 2026'da Cansel Özkan koparmada zirveye çıktı

Taranto 2026'da altın madalya

Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Cansel Özkan, kadınlar 53 kg koparmada gösterdiği performansla göz doldurdu. Yarışmada yaptığı 91 kg'lık başarılı kaldırış, Özkan'ı podyumun en üst basamağına taşıdı.

müsabaka ayrıntıları:

Halter kadınlar 53 kg koparma etabında rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Özkan, serisini 91 kg ile tamamlayarak turnuvanın lideri oldu. Bu sonuç, yarışmanın koparma ayağında kendisine altın madalyayı getirdi ve resmi sonuçlara göre birincilikle tescillendi.

kısa değerlendirme:

Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda elde edilen bu derece, milli sporcu için önemli bir başarı olarak kayda geçti. Altın madalya, Özkan'ın kısa süreli performansındaki kararlılığını ve müsabaka anındaki başarısını ortaya koydu.

CANSEL ÖZKAN’DAN KOPARMADA ALTIN MADALYA