öğrenciler öğretmenleri adına bağış yaparak teşekkür etti

Niğde Kemal Aydoğan İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sınıf öğretmenleri Nurgül Çetin adına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağış yaptı. Öğrenciler kendi aralarında başlattıkları kampanyada para topladı, bu çalışmaya veliler de destek verdi.

bağışın arka planı:

Etkinlik, öğrencilerin öğretmenlerine teşekkür etmek amacıyla planlandı. Sınıf öğretmeni Nurgül Çetin ile 38 öğrenci bir araya gelerek, Öğretmenler Günü vesilesiyle topladıkları kaynağı öğretmenleri adına TSKGV'ye iletme kararı aldı. Bağış, öğrencilerin dayanışma ve minnet duygusunu somutlaştırdı.

etkinlikte kimler yer aldı:

Bağış töreni TSKGV'nin 39. kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirildi. Programa Niğde Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakçı, Niğde İl Millî Eğitim Müdürü Elif Özbek, TSKGV Niğde Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Avukat Hüseyin Demirbilek, kurul üyesi Rıfat Battaloğlu ve TSKGV Mersin Bölge Temsilcisi Emekli Albay Yolaç Erdur katıldı. Katılımcılar, öğrencilerin bu jestini takdir ederek destek verdiklerini belirtti.

Etkinlik, yerel düzeyde hem öğretmene saygı hem de dayanışma örneği olarak değerlendirildi; velilerin katkısı ve öğrencilerin inisiyatifi gündemde olumlu bir örnek olarak yer aldı.

İĞDE KEMAL AYDOĞAN İLKOKULU 4-C SINIFI ÖĞRENCİLERİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA SINIF ÖĞRETMENLERİ NURGÜL ÇETİN ADINA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFINA BAĞIŞ YAPTI.