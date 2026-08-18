Niğde'de bir haftalık denetimlerin bilançosu: 349 kişiye işlem, 11 tutuklama

Niğde'de bir haftalık denetimlerin bilançosu

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Ağustos 2026 tarihlerinde kent genelinde asayiş, narkotik, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı ve trafik denetimlerini sürdürdü. Yapılan çalışmalarda çok sayıda kişi hakkında işlem başlatılırken, farklı kategorilerde ele geçirilen malzemeler ve tutuklamalar dikkat çekti.

asayiş olayları ve ele geçirilenler:

Kent genelinde meydana gelen asayiş olaylarında 349 kişi hakkında işlem başlatıldı. Bu kapsamda 6 kişi tutuklandı ve çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 3 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 20 tabanca fişeği, 2 tüfek, 1 tüfek şarjörü, 4 tüfek fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 motosiklet, 1 otomobil, 1 motor bloğu ve 1 motor şasesi bulunuyor.

narkotik, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı:

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı ve bunlardan 5 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilenler: 567,21 gram uyuşturucu madde, 15 kök Hint keneviri, 13 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanım aparatı ve 8.300 TL nakit para.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarında 9 şüpheli yakalanırken, ele geçirilenler arasında 230 paket sigara ve 55 litre etil alkol yer aldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ise 48 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem yapılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu; silahla tehdit, yaralama, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları ile izinsiz kazının da bulunduğu 11 olay vücut izlerinden aydınlatıldı ve 11 fail tespit edildi.

trafik denetimleri ve sonuçları:

Trafik ekiplerinin denetimlerinde toplam 33.559 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu kontrollerde 1.809 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 170 araç trafikten men edildi. Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan ek kontrollerde 528 araç sürücüsü denetlendi; ihlal tespit edilen 516 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

NİĞDE’DE BİR HAFTADA 349 KİŞİYE İŞLEM, 11 TUTUKLAMA