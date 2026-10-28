Niğde'de cumhuriyetin 103. yılı törenlerle karşılandı

Niğde'de kutlamalar başladı:

Niğde’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü törenleri, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Bor Garnizon Komutanı Albay Ali Okan ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir katıldı.

Yetkililer tarafından Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

gün boyu sürecek programın ayrıntıları:

Niğde Valiliği tarafından açıklanan programa göre kutlamalar 29 Ekim Perşembe günü çeşitli etkinliklerle devam edecek. Günün erken saatlerinde, saat 09.15'te Niğde Valiliği makamında tebrikat kabulü yapılacak. Ardından saat 10.00'da Merkez Spor Salonu’nda resmi Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni düzenlenecek.

akşam programı ve toplumsal katılım:

Resmi törenlerin akşam bölümünde ise fener alayı gerçekleştirilecek ve kutlamalar halkın katılımıyla sürecek. Törenlerdeki geniş katılım, Cumhuriyetin güncel önemine işaret ederken, öğrencilerin ve sivil toplumun etkin rolü dikkat çekti.

103. yıl vesilesiyle gerçekleştirilen bu etkinlikler, hem resmi protokol hem de toplumun farklı kesimlerinin bir araya geldiği bir gün olarak planlandı. Niğde’deki kutlamalar, gün boyunca planlanan program çerçevesinde çeşitli anma ve kutlama faaliyetleriyle devam edecek.

NİĞDE’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI BAŞLADI