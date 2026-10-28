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Okuldan caddelere: minikler gazete ve posta rolüyle Cumhuriyeti anlattı

Gediz'de Kurtuluş İlkokulu 4-B öğrencileri Reyhan Topkara ile döneme ait kıyafetlerle gazeteci ve posta rollerini canlandırdı; cadde bayramla şenlendi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:02

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Okuldan caddelere: minikler gazete ve posta rolüyle Cumhuriyeti anlattı

Kutlamanın ana görüntüleri:

Kütahya’nın Gediz ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında en dikkat çekici anlar, Kurtuluş İlkokulu 4-B sınıfı öğrencilerinin canlandırmaları oldu. Öğrenciler döneme ait kıyafetlerle sokaklara çıkarak tarihi bir dönemi betimledi ve kutlamalara renk kattı.

Etkinlikte canlandırma ve sloganlar:

Sınıf öğretmeni Reyhan Topkara rehberliğinde hazırlanan gösteride çocuklar gazeteci ve posta görevlisi rollerini üstlendi. Ellerinde hazırladıkları özel gazete nüshalarıyla cadde cadde dolaşan öğrenciler, Yazıyor, yazıyor; Cumhuriyet’in ilanı yazıyor şeklindeki sloganlarla izleyicilere seslendi. Canlandırma, kutlamanın tarihsel boyutunu görünür kılarken miniklerin performansı duygusal ve öğretici bir etki yarattı.

Vatandaş ve esnafın tepkisi:

Etkinlik Gediz Belediyesi önünde gerçekleştirildi ve ilçe halkı ile esnafın yoğun ilgisini çekti. Vatandaşlar çocukları alkışlayarak izledi; esnaf ise bayram coşkusunu paylaşmak amacıyla öğrencilere ikramlarda bulundu ve performansı takdir etti. Bu katılım, kutlamanın yerel düzeyde sahiplenildiğini gösterdi.

Gün boyunca süren etkinlikler, çocukların tarih bilincini pekiştirmesinin yanı sıra toplumsal bağların güçlenmesine de katkı sağladı. Sınıfın hazırladığı canlandırma, Cumhuriyet kutlamalarının neşesini ve anlamını sokaklara taşıdı.

KÜTAHYA’NIN GEDİZ İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI RENKLİ VE ANLAMLI GÖRÜNTÜLERE...

KÜTAHYA’NIN GEDİZ İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI RENKLİ VE ANLAMLI GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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