Vali Masatlı Antakya'da yeni hizmet binalarını inceledi

Vali Masatlı'nın saha incelemesi:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da inşası devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası ile Devlet Su İşleri (DSİ) yeni hizmet binası ve eğitim tesisinde incelemelerde bulundu. İnşaat alanlarını gezen Vali Masatlı, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnşaatlarda son durum:

Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda, yürütülen çalışmalar planlanan aşamalar çerçevesinde sürüyor. Yapımı devam eden hizmet binalarıyla kurumların altyapısının güçlendirilmesi ve iş süreçlerinin daha modern bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Beklenen katkılar:

Yatırımların tamamlanmasıyla vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminin hızlanması ve kolaylaşması amaçlanıyor. Projelerin ayrıca Hatay'ın yeniden ihya, inşa ve imar sürecine katkı sunması bekleniyor.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ANTAKYA’DA YAPIMI DEVAM EDEN HATAY ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE DSİ YENİ HİZMET BİNALARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.