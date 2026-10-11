Çakırlar'da patpat şöleni: köyün gelenekleri rengârenk konvoyla canlandı

renkli konvoy köyü şenlendirdi:

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bulduk Mahallesi Çakırlar Köyü'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Patpat Festivali, ilçe sakinleri ve ziyaretçilerin ilgisini çekti. Birkaç arkadaşın kendi araçlarını süslemesiyle başlayan gelenek, zamanla köyün en çok beklenen etkinliklerinden biri haline geldi.

Festival alanında sergilenen patpatlar, birbirinden farklı süsleme, renk ve aksesuarlarla hazırlandı. Hazırlanan araçlar konvoy oluşturup köy içinde tur atarak vatandaşların beğenisine sunuldu; izleyenler hem fotoğraf çekti hem de sürücülerle sohbet etti. Etkinlik boyunca müzik ve kısa sahne gösterileri de yapıldı.

geçmişi yaşatan uygulamalar:

Festivalde sadece araç gösterileri değil, köy kültürünü aktarmaya yönelik atölye ve uygulamalar da yer aldı. Katılımcılar, yaklaşık 250 yıllık dibek taşı üzerinde dibek dövme ve bulgur çekme gibi geleneksel işlerin nasıl yapıldığını yakından gördü. Bu uygulamalar çocuklar için özel oturumlarda anlatıldı ve yaşlı kuşak ile gençler arasında köprü kurulmasına katkı sağlandı.

Organizasyonun başında olan dernek yetkilileri, festivalin amacının köyün kültürel hafızasını canlı tutmak olduğunu vurguladı. Etkinliklerde çocuklara küçük hediyeler verildi ve yerel tatlılar ile ikramlar sunuldu. Katılımcılar hem eğlendi hem de geçmişin pratik bilgilerini deneyimleme fırsatı buldu.

başlangıçtan festivale uzanan hikâye:

Çakırlar Köyü Dernek Başkanı Sedat Karagöz festivalin çıkışını arkadaş grubunun patpatlarını süslemesiyle başlayan bir girişime dayandırdı ve uygulamanın halk tarafından benimsenip geleneksel bir şenliğe dönüştüğünü aktardı. Karagöz, etkinliğin özellikle çocuklara ve gençlere köyün örf ve âdetlerini göstermeye yönelik olduğunu belirtti ve organizasyonun devam edeceğini söyledi.

Bu yılki festival, köy yaşamına dair unsurları modern kutlamalarla birleştirerek hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin hafızasında renkli anılar bıraktı.

GELENEKSEL PATPAT FESTİVALİ'NDE RENGÂRENK SÜSLENEN PATPATLARLA KONVOY OLUŞTURULURKEN, KATILIMCILAR HAZIRLADIKLARI ARAÇLARI VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNE SUNDU.