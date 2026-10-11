Niğde'de sokaklar müzikle doldu: Sefo'dan unutulmaz gece

Konser ve festival atmosferi:

Nilgde Belediyesi'nin düzenlediği 6. Niğde Gastronomi Festivali kapsamında sahne alan Sefo, seslendirdiği şarkılarla kent merkezinde büyük bir coşku yarattı. Konser alanını dolduran binlerce müziksever, sanatçının performansına hep bir ağızdan eşlik ederek geceye yoğun bir enerji kattı.

Başkanın açıklaması ve hediye takdimi:

Sahne öncesinde konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, festivalde sahne alacak isimlerin belirlenmesinde yapılan anketlerde Sefo'nun öne çıktığını vurguladı. Özdemir, sanatçıya kentten götürebileceği, Niğde'ye özgü ürünlerden oluşan bir hediye takdim etti ve kentin festivallerle anılan bir noktaya geldiğine dikkat çekti.

Program akışı ve izleyici tepkisi:

Konser öncesinde Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen komedi oyunu, izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Ardından sahneye çıkan Sefo, sahne performansı ve enerjisiyle dinleyicilere coşkulu bir gece sundu; kalabalık sevilen şarkılara eşlik etti ve festival alanında uzun süreli bir tempo oluştu.

Etkinlik, hem yerel kültür unsurlarını ön plana çıkaran hediyeler hem de canlı müzikle birleşen bir program sunarak katılımcılarda sıcak bir izlenim bıraktı. Festivalin ilerleyen etkinliklerinde benzer ilginin sürmesi bekleniyor.

NİĞDE’DE SEFO RÜZGARI ESTİ