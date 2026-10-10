Turgutreis'te 42 klasik otomobille geçmişe yolculuk

Turgutreis'te klasik otomobil buluşması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sezonu kapatmak üzere bir araya gelen İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, Turgutreis sahilinde nostalji rüzgârı estirdi. Etkinlikte toplam 42 klasik otomobil sergilendi; en eskisi 1949, en yenisi 1977 model olan araçlar, bölgedeki yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Konvoy ve rota:

İstanbul'dan hareket eden yaklaşık 120 kişilik kafileyle gelen ekip, konakladıkları otelden yola çıkarak yaklaşık 5 kilometrelik bir konvoy oluşturdu. Klasik otomobiller Turgutreis sahili boyunca ilerleyip Turgutreis Meydanı'nda sonlanan kortejde vatandaşlar ve tatilcilerle buluştu.

Araçlar, ilgi ve bakım hikâyeleri:

Meydanda sergilenen otomobiller yakın ilgi gördü; ziyaretçiler araçları fotoğraflayıp sahipleriyle sohbet etti. Koleksiyon sahipleri, otomobillerin geçmişi ve bakım süreçleri hakkında bilgi vererek meraklıların sorularını yanıtladı. Etkinlikte öne çıkan bir araç ise yaklaşık 150 bin dolar değerindeydi ve serginin ilgi odağı oldu.

Etkinlik, Turgutreis Meydanı'nda nostalji dolu görüntülere sahne olurken, klasik otomobil tutkusunun hem yerel halk hem de turistler arasında canlı kaldığını gösterdi.

BODRUM’DA 42 KLASİK OTOMOBİL NOSTALJİ RÜZGARI ESTİRDİ