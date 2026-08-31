Niğdeli boksörlerin rize başarısı: Emine Kılınç şampiyon, Kemal Benli bronz

Niğdeli sporculardan ulusal turnuvada iki madalya:

23-29 Ağustos tarihlerinde Rize'de gerçekleştirilen U23 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Niğdeli sporcular önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada ringe çıkan isimler, bölge sporunun ve genç yeteneklerin ülke çapında rekabetçi konumunu gösterdi.

madalyalar ve öne çıkan sonuçlar:

Emine Kılınç, 51 kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Aynı şampiyonada 55 kilogramda mücadele eden Kemal Benli ise turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayıp bronz madalyanın sahibi oldu. Her iki sonucun da Niğde spor camiası için morale dönüştüğü belirtildi.

emine kılınç'ın uluslararası fırsatı:

Emine Kılınç'ın elde ettiği birincilik, ona Kasım ayında Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandırdı. Bu adım, sporcunun kariyerinde uluslararası tecrübe edinmesi açısından kritik bir fırsat olarak değerlendiriliyor.